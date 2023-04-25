  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/04/2023 10:56

【大國博弈】美參議員要求華府將中國商飛列入軍事終端用戶清單

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國共和黨參議員盧比奧和斯科特日前致信美國商務部高級官
員，要求將研製大型民用飛機的中國國企中國商飛以及其他中國的國有航空航天製造商列入軍事
終端用戶清單。企業被列入軍事終端用戶清單後，美國供應商向其出口必須獲得美國商務部的許
可。
　　中國商飛是一家從中國軍方分離出來的國企，從事大型民用飛機的研製生產，其生產的
Ｃ９１９窄體客機於２０１７年５月首飛，去年１２月交付予首家客戶東方航空（００６７０）
（滬：６００１１５）。中國商飛的母企中航工業集團母企已被列入軍事終端用戶清單，其本身
則未被制裁，不過中國商飛在飛機引擎和電子設備方面都高度依賴西方技術，制裁或對中國的飛
機製造業帶來嚴重打擊，當然西方國家的供應商亦會受到影響。
　　制裁中國商飛的提議早於上月已見聲浪，美國《外交政策》刊登一位美國航空業者撰寫的文
章，稱如果中國向俄羅斯提供軍事援助，則美國應該扼殺中國的飛機製造工業。
　　盧比奧和斯科特在信中指出，中國通過「軍民融合」政策，故意模糊了中國國有企業、私營
公司、大學和研究項目之間的界限，旨在通過獲得先進技術和專業知識實現部隊現代化目標，兩
人進一步指出，中國商飛與中國軍方的密切關係是「常識」，美國商務部沒有將其添加到軍事終
端用戶名單上的做法「令人困惑」。（ｅｙ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞25/04/2023
戲院商會：周六全港劃一票價30元料20萬人可受惠
人氣文章大行報告25/04/2023
【大行炒D乜】德銀叫買電訊三寶　匯證睇好三桶油　click入嚟睇下
人氣文章香港要聞25/04/2023
港燈已暫停涉停電事員工工作權限，否認借小停電拉低復電時間
人氣文章香港要聞25/04/2023
李家超冀「開心香港」讓市民開開心心，提振本港經濟
人氣文章財經熱話25/04/2023
夥人大高瓴合作致力人工智能　快手業績視乎經濟復甦步伐
人氣文章專訪25/04/2023
【專訪】陶冬：金融若不穩　美元匯率今年或見98（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金