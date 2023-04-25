【大國博弈】美參議員要求華府將中國商飛列入軍事終端用戶清單

《經濟通通訊社２５日專訊》美國共和黨參議員盧比奧和斯科特日前致信美國商務部高級官

員，要求將研製大型民用飛機的中國國企中國商飛以及其他中國的國有航空航天製造商列入軍事

終端用戶清單。企業被列入軍事終端用戶清單後，美國供應商向其出口必須獲得美國商務部的許

可。

中國商飛是一家從中國軍方分離出來的國企，從事大型民用飛機的研製生產，其生產的

Ｃ９１９窄體客機於２０１７年５月首飛，去年１２月交付予首家客戶東方航空（００６７０）

（滬：６００１１５）。中國商飛的母企中航工業集團母企已被列入軍事終端用戶清單，其本身

則未被制裁，不過中國商飛在飛機引擎和電子設備方面都高度依賴西方技術，制裁或對中國的飛

機製造業帶來嚴重打擊，當然西方國家的供應商亦會受到影響。

制裁中國商飛的提議早於上月已見聲浪，美國《外交政策》刊登一位美國航空業者撰寫的文

章，稱如果中國向俄羅斯提供軍事援助，則美國應該扼殺中國的飛機製造工業。

盧比奧和斯科特在信中指出，中國通過「軍民融合」政策，故意模糊了中國國有企業、私營

公司、大學和研究項目之間的界限，旨在通過獲得先進技術和專業知識實現部隊現代化目標，兩

人進一步指出，中國商飛與中國軍方的密切關係是「常識」，美國商務部沒有將其添加到軍事終

端用戶名單上的做法「令人困惑」。（ｅｙ）

