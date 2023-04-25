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25/04/2023 09:10

【人行操作】人行開展５０億元ＣＢＳ操作，票面利率２﹒３５％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資
本，人民銀行今日開展２０２３年第４期央行票據互換（ＣＢＳ）操作。操作量為５０億元人民
幣，期限三個月。票面利率２﹒３５％，起息日為２０２３年４月２５日，到期日為２０２３年
７月２５日（遇節假日順延）。（ｓｌ）

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