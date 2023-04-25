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即市新聞

25/04/2023 11:47

【內房困局】香港ＩＰＯ三度失效，珠海萬達：會盡快再交申報材料

　　《經濟通通訊社２５日專訊》港交所顯示，萬達集團旗下購物中心運營主體珠海萬達商業管
理集團股份有限公司招股書狀態已更新為「失效」。珠海萬達先後於２０２１年１０月２１日、
去年４月２２日及１０月２５日三度向港交所提交招股書，但三次都期滿失效。根據港交所規定
，擬上市公司的招股書有效期為６個月，如果申請上市公司６個月內未完成上市，招股書就會進
入失效狀態。
　　內媒《財聯社》引述珠海萬達方面表示，根據香港上市規則，港交所認為原申請或再次遞交
６個月到期後於３個月內重新遞交的，均屬於原申請的延續。因此，目前上市申請材料失效並不
影響公司在港交所的上市進程，公司會盡快按港交所要求更新提交申報材料，目前上市進展有序
推進中。
　　據報萬達集團已就總計１３億美元的３筆境外銀行貸款向貸方申請到豁免，即就算未能在５
月底前上市，亦不會被要求提前還款。合同約定的上市日期調整為今年１１月３０日。另根據對
賭協議，若珠海萬達不能在今年底成功上市，則需向上市前投資者支付約３００億元人民幣股權
回購款。
　
＊萬達地產成「老賴」，涉１０﹒８７億人民幣＊
　
　　另外，中國執行信息公開網顯示，萬達地產集團因「有履行能力而拒不履行生效法律文書確
認的義務」，４月２０日被上海第二中級人民院強制執行，涉及金額逾１０﹒８７億元人民幣，
並被列為失信被執行人及限制高消費。萬達地產原法人張霖也被關聯限制高消費。
　　內媒指，萬達地產今次成「老賴」，是因為廣東河源的房地產項目，其全資持有的項目公司
河源御海房地產開發有限公司，以及實控９０％的河源福新創建有限公司也同時被列為執行對象
。（ｓｌ）

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