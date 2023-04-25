《大灣區》廣州南沙樓市限購鬆綁，外地人買樓社保年限減至３年

《經濟通通訊社２５日專訊》內媒《財聯社》引述廣州南沙區多位開發商人士指出，今日上
午接獲該區相關部門口頭通知，即日起南沙樓市限購政策有所調整，外地人在南沙購房，社保年
限由５年縮減至３年，即外地人在廣州連續繳納３年社保，符合一定條件就可在南沙購買一套房
。另外，外地人只要在南沙有社保或稅單，符合一定條件也能在南沙買一套房。（ｓｌ）
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