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即市新聞

25/04/2023 16:02

【內房困局】市傳萬達地產將賣給華潤，華潤置地：這是謠言

　　《經濟通通訊社２５日專訊》近日有市場傳言稱，「萬達地產要賣給華潤了」、「萬達內部
會議是開完了，所有總經理都到北京開會」。內媒《華爾街見聞》今日引述華潤置地
（０１１０９）方面回應指，「這是謠言」。
　　珠海萬達商業管理集團近期因赴港上市事宜備受市場關注。此前管理層預計珠海萬達將在今
年第二季完成上市，但截至目前，萬達尚未獲得中證監就公司赴港上市的批准。而香港聯交所網
站最新顯示，珠海萬達商業管理集團的香港ＩＰＯ招股書在６個月有效期屆滿後，狀態已顯示為
「失效」。萬達方面稱，目前上市申請材料失效並不影響公司在港交所的上市進程，公司會盡快
按港交所要求更新提交申報材料。
　　另外，中國執行信息公開網顯示，萬達地產集團因「有履行能力而拒不履行生效法律文書確
認的義務」，４月２０日被上海第二中級人民院強制執行，涉及金額逾１０﹒８７億元人民幣，
並被列為失信被執行人及限制高消費。萬達地產原法人張霖也被關聯限制高消費。另據《彭博》
報道，萬達集團董事長王健林上周五（２１日）在管理層會議上承認，公司面臨一些困難，但可
以克服挑戰。（ｓｌ）

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