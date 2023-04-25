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25/04/2023 15:40

消息：行會通過亂拋垃圾罰款增至３千元，店舖阻街罰６千

　　《經濟通通訊社２５日專訊》消息指，行政會議今日通過調高亂拋垃圾罰款金額建議，由
１５００元增加一倍至３０００元，店舖阻街及非法棄置建築廢物亦增加三倍至６０００元，環
境及生態局將向立法會提交修訂條例草案。
　　政府早前預料，新罰則最快今年第四季生效。（ｃｌ）

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