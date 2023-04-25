消息：行會通過亂拋垃圾罰款增至３千元，店舖阻街罰６千

《經濟通通訊社２５日專訊》消息指，行政會議今日通過調高亂拋垃圾罰款金額建議，由
１５００元增加一倍至３０００元，店舖阻街及非法棄置建築廢物亦增加三倍至６０００元，環
境及生態局將向立法會提交修訂條例草案。
政府早前預料，新罰則最快今年第四季生效。（ｃｌ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
|香港要聞25/04/2023
消息：行會通過亂拋垃圾罰款增至3千元，店舖阻街罰6千
|香港政情25/04/2023
劉兆佳料區議會設委任和間選議席，直選議席不足一半
|香港要聞25/04/2023
消息：新一期居屋推9154伙市價62折出售，6屋苑觀塘佔3
|財經熱話25/04/2023
俄羅斯財長:中俄逾七成貿易結算已轉為本幣結算
|FOCUS25/04/2023
【FOCUS】跟央行押注黃金 勿忘能源變量
|財經熱話25/04/2023
智利擬國有化鋰礦疊加鋰價跌跌不休 天齊贛鋒遭大行降目標齊急挫 縱低未屆吸納時？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰