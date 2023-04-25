商湯（０００２０）申請增設人民幣櫃台

《經濟通通訊社２５日專訊》商湯－Ｗ（０００２０）公布，昨天已提交增設人民幣櫃台的

申請，以支持聯交所新的港幣－人民幣雙櫃台模式計劃。

該集團指，其Ｂ類普通股目前在聯交所以港幣計價並交易，相信港幣－人民幣雙櫃台模式將

可為股東及潛在投資者提供更多靈活性及提升股票流動性。根據聯交所的公告，聯交所將適時公

布港幣－人民幣雙櫃台模式的生效日期及證券名單。（ｗｈ）

