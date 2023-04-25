《國企紅籌》新特能源（０１７９９）首季盈利３５億人幣升３９％

《經濟通通訊社２５日專訊》新特能源（０１７９９）公布，截至３月３１日止首季淨利潤

３４﹒６７億元（人民幣．下同），同比增長３９﹒１８％。

該集團指，收入約１０１億元，升約５１％，營業成本５０億元，於３月底資產總額８３７

億元。（ｗｈ）



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