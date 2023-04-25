《國企紅籌》華晨中國（１１１４）不知悉瀋陽政府或收購股份來源

《經濟通通訊社２５日專訊》華晨中國（０１１１４）公布，注意到近期有媒體發表若干有

關瀋陽市政府可能向持有該集團約３０﹒４３％權益的控股股東收購該集團股份的報道，董事會

澄清，據該集團作出查詢後所知，該集團並不知悉媒體報道所述事宜及當中所載資料的來源。

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