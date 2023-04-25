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25/04/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒９５億元，買中石油沽騰訊

　　《經濟通通訊社２５日專訊》昨日（２４日）恒指低開２５點，報２００４９點。最高升
７０點報２０１４６點，最低跌３４１點報１９７３４點。恒指收報１９９５９點，跌１１５點
或０﹒５８％。
　　北水全日淨流入１﹒９５億元，減少９３﹒６％。北水淨買入最多的個股依次是中國石油股
份（００８５７）、中國移動（００９４１）、比亞迪股份（０１２１１）；淨賣出最多的依次
是騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、金斯瑞生物科技（０１５４８）。
　　主板成交９６４﹒４億元減少９﹒１％。其中港股通成交２７７﹒３億元，佔總成交
２８﹒８％。
　
＊騰訊指旗下暫停研發ＮＸＳ報道不實＊
　
　　內地《雪豹財經社》引述多名內部員工稱，騰訊旗下天美工作室近期暫停研發一款對標米哈
遊《原神》的遊戲項目（內部代號：ＮＸＳ），還稱整個ＮＸＳ團隊已轉向另一個二次元遊戲項
目，項目負責人賀甲也已轉崗。《科創板日報》２４日下午引述騰訊方面回應稱，這是不實信息
，項目仍在正常推進中。
　　《雪豹財經社》此前報道，ＮＸＳ初衷是一款３Ａ級別的二次元開放世界遊戲，在騰訊內部
十分受重視，屬「登月計劃」（騰訊內部對研發中旗艦級遊戲項目的稱呼）之一。不過，ＮＸＳ
實際將採用最新遊戲引擎ＵＥ５製作，開發難度太大，進度不及預期，因此暫停開發。報道又指
，天美承諾給賀甲上億美元的預算投入，惟騰訊今年的主旋律繼續是降本增效。
　　中國石油股份跌０﹒１９％報５﹒２２元，北水淨買入２﹒８億元；中國移動升０﹒５２％
報６７﹒３元，北水淨買入２億元；比亞迪股份升３﹒６１％報２２９﹒８元，北水淨買入２億
元。
　　騰訊控股跌１﹒２％報３４５元，北水淨賣出３﹒５億元；中國海洋石油跌０﹒３２％報
１２﹒３６元，北水淨賣出７６００萬元；金斯瑞生物科技升５﹒８４％報２１﹒７５元，北水
淨賣出２９００萬元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國石油股份　（００８５７）　　　　　　２﹒８２
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　１﹒９８
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　　１﹒９５
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒７６
　　商湯　　　　　（０００２０）　　　　　　０﹒６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　－３﹒４９
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　－０﹒７６
　　金斯瑞生物科技　（０１５４８）　　　　　－０﹒２９
　　中國聯通　　　　（００７６２）　　　　　－０﹒１８
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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