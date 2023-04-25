《日入而息》拜登宣布競逐連任美國總統，港３月出口連跌１１個月

《今天重點》

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拜登宣布競逐連任美國總統

李家超稱地區行政檢討進入尾聲，不准許區議會成為「港獨」平台；五一遊行主辦方須確保活動

不違反國家安全；冀「開心香港」讓市民開開心心，提振本港經濟

證監會向十家證券行發限制通知書，凍結涉「唱高散貨」客戶帳戶

本港出口貨值連跌十一個月，３月跌１﹒５％遜預期

消息表示新一期居屋推９１５４伙市價６２折出售，６屋苑觀塘佔３

珠海萬達商管招股書失效，上市期限傳延至１１月底；香港ＩＰＯ三度失效，珠海萬達表示會盡

快再交申報材料；據報王健林承認萬達遇困，但可克服挑戰

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《即日市況》

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恒指低收３４２點報１９６１７，藥明收瀉逾７％，信義光能挫７％

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒３２％五連跌，逾四千股下跌內銀撐市

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《美元匯價》

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短期可賣出美元，買入非美貨幣

歐元最新報１﹒１０２７╱３１，日圓最新報１３３﹒８８╱８９

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《公司業績》

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中關村科技租賃（０１６０１）首季純利升１﹒６％

石四藥（０２００５）首季多賺１９﹒８％至３﹒６３億元

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《公司資訊》

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珠海萬達商管招股書失效，上市期限傳延至１１月底；香港ＩＰＯ三度失效，珠海萬達表示會盡

快再交申報材料；據報王健林承認萬達遇困，但可克服挑戰

港燈（０２６３８）已暫停涉停電事員工工作權限，否認借小停電拉低復電時間

老虎證券有計劃在港申請加密貨幣交易牌照，續拓不同國家市場

融信中國（０３３０１）不能籌足「２０融信０１」分期償付款，提請３０天寬限期

中石油（００８５７）１４家不法企業假冒中石油集團子公司

滙豐延長尖沙咀海洋中心及銅鑼灣柏寧酒店兩分行７天營業試行安排

和記電訊（００２１５）復活節假期間日均漫遊收入及用量均超２０１９年水平

宏利擬將本港分支由百慕達遷冊回香港

Ｂ站（０９６２６）千萬粉絲博主回應停更：創作激勵不夠付房租；動畫片《三體．持劍》獲廣

電局發行許可

新地（０００１６）ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ ＨＩＬＬ周六推１６０伙

小鵬汽車（０９８６８）顧宏地稱全球僅餘十家車企在電動車激戰下幸存

暴雪回應網易（０９９９９）起訴表示目前未收到訴狀，未違反任何授權協議

路勁（０１０９８）首季已簽訂合同額按年升約３６％

中國玻璃（０３３００）旗下合資公司訂立融資租賃協議，代價１﹒２億人民幣

中石化油服（０１０３３）已就合同糾紛仲裁結果計提減值準備３﹒２２億人幣

安莉芳控股（０１３８８）首季整體銷售按年跌８％，同店銷售錄單位數跌幅

渣打（０２８８８）溫拓思稱未來銀行業或陷入某種形式危機

港交所（００３８８）將於５月２日至１６日安排港幣－人幣雙櫃模式端對端測試

祥生控股集團（０２５９９）開曼群島大法院頒令駁回清盤呈請

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《國企紅籌》

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中國電力（０２３８０）墨西哥光伏電站配套儲能工程全容量併網投運

市傳萬達地產將賣給華潤，華潤置地（０１１０９）這是謠言

新天綠色能源（００９５６）首季完成發電量按年增３﹒６％

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《神州民企》

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恒大地產（０３３３３）預計無法按時披露２０２２年債券年報；睿峰本周六招標發售５伙，夥

美聯推置業電器禮券優惠

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《中國要聞》

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中央政治局會議傳本周召開，關注經濟政策會否轉向

內地首季黃金消費量增１２％，２、３月消費增速加快

廣州南沙樓市限購鬆綁，外地人買樓社保年限減至３年

上海給予「元宇宙」項目不超過３０％的資金支持

銀保監要求果斷打擊處置一批重大跨區域非法集資案件

深圳金融局表示積極鼓勵深港澳保險公司展開跨境保險業務

海南島今年底將推出銷售稅改革方案

瑞銀表示公募基金一季度加倉數字經濟主題

中歐籌備第十次經貿高層對話，擴大雙邊貿易投資合作

浙江規劃元宇宙產業發展，目標年底引育４個龍頭企業

山西鋼鐵廠減產止蝕，日影響正常產材量５﹒２５萬噸

官方回應６１億天價鋰礦違約：到期不交錢惟取消資格

北京大興推無中介二手房交易網站，目前正徵集房源

北京預掛牌４宗地塊，總起拍價逾８６億元

人行開展５０億元ＣＢＳ操作，票面利率２﹒３５％；１７００億逆回購利率持平，淨投放１３

２０億

安徽宿州房交會期間購房人將獲發放消費券

台灣社運人士楊智淵被大陸逮捕，涉分裂國家罪

社保基金一季度新進持股５９隻，包括平安銀行等

中期協表示３月全國１５０家期貨公司淨利潤減少１０％

惠譽表示明年末中國航空運輸有望恢復至２０１９年水平

金山辦公申請ＷＰＳ ＡＩ商標

自然資源部表示中國全面實現不動產統一登記

中證監債券部主任：加快推進ＲＥＩＴｓ專項立法

中國外長秦剛周四將會見中亞五國外長

微信公眾平台將治理違規營銷，加鏈接推銷需標明

上海郵輪國際航線有望６月復航

工信部王江平晤惠普副總裁，籲加大對華投資合作

上海招引「三大先導產業」，項目最高可獲１億元支持

內地再放寬入境檢疫，周六起登機前不查驗檢測證明

鋼材價格持續急跌，中鋼協籲主動減產穩市場

北京證監局表示建議為企業參與ＲＥＩＴｓ發行提供便利

國際金融展在京開幕，易綱一行蒞臨宇信科技展台參觀

據報中國３月光伏產品出口破紀錄，歐盟為主要買家

上海世界移動通信大會６月底舉行，首設數字上海展區

全國人大常委會委員長會議舉行，聽取反間諜法修訂等

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒６４％，台積電跌破５００元大關

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《國際要聞》

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美國國務卿布林肯稱蘇丹交戰雙方同意停火三日

霍士新聞著名時事主持人卡爾森被解僱

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《外圍經濟》

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ＢＢＹ資不抵債，宣布申請破產保護

Ｃｏｉｎｂａｓｅ要求法院強制ＳＥＣ回應其請願書

ＬＶ母公司ＬＶＭＨ集團市值突破５０００億美元

分析指植田在日本央行首次會議上不會有大動作

德國央行表示製造業復甦幫助經濟免於衰退

推特法律爭議續升溫，再有２名員工提集體訴訟

美第一共和銀行首季存款減４１％，或收縮資產負債表

英國即將公布監管大型科技公司的法例草案

字節推美版小紅書Ｌｅｍｏｎ８，過去一個月全美下載量急漲

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《大國博弈》

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美參議員要求華府將中國商飛列入軍事終端用戶清單

美國制裁三名於中國境內的個人，涉嫌為北韓黑客洗錢

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《其他消息》

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土瓜灣庇利街╱榮光街項目獲批重建約１１５０伙

戲院商會表示周六全港劃一票價３０元料２０萬人可受惠

麥美娟稱「開心香港」美食市集明早８時起派發門票

上投摩根基金品牌正式改名為摩根資產管理

徐英偉稱五一黃金周酒店訂房率約七成，本港房價具競爭力

東區醫院鹹水管爆裂，牙科診所及公務員診所服務早上暫停

消息表示新一期居屋推９１５４伙市價６２折出售，６屋苑觀塘佔３

孫東今晚啟程往瑞士，將與當地創科界領袖會面

李家超稱地區行政檢討進入尾聲，不准許區議會成為「港獨」平台；五一遊行主辦方須確保活動

不違反國家安全；冀「開心香港」讓市民開開心心，提振本港經濟

在華外資基金排名榜表示摩根資產管理及貝萊德共列第一

香港五一假期酒店房價飆升，據報最多一晚漲逾５倍

劉兆佳料區議會設委任和間選議席，直選議席不足一半

美聯料今年街舖空置率續跌，租金平穩向上

本港出口貨值連跌十一個月，３月跌１﹒５％遜預期

深股通全日流出逾２５億元，外資連續三日淨流出；滬股通全日流出逾７億元，外資淨流出逾４

９億元

消息指行會通過亂拋垃圾罰款增至３千元，店舖阻街罰６千

證監會向十家證券行發限制通知書，凍結涉「唱高散貨」客戶帳戶

梁美芬支持特首提出區議會改革方向，避免高度政治化

楊何蓓茵下午啟程赴京，介紹香港公務員最新情況

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