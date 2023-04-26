《國金頭條》美股大跌，納指跌２％，金價重上２０００美元

《經濟通通訊社２６日專訊》昨天（２５日）美股大幅下跌，道指下跌３４４﹒５７點或

１％，至３３５３０﹒８３點；納指下跌２３８﹒０５點或２％，至１１７９９﹒１６點；標普

５００指數下跌６５﹒４１點或１﹒６％，至４０７１﹒６３點。

華爾街股市下跌，部分反映了對第一共和銀行（Ｆｉｒｓｔ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ）季度業績

的負面反應，這家地區銀行股票大幅下跌了４９﹒４％，因其公布首季度存款流失超過１０００

億美元後，引發市場對銀行業動盪的擔憂。

另外，美國聯合包裹首季盈利大跌近２９％，差過預期，公司同時將全年營收預測下調至之

前預測的較低水平，該公司股價大幅下跌逾１０％。此外，通用汽車、百事公司、麥當勞及３Ｍ

等其他大型企業季度收益雖然好於預期，但表現不一。

經濟數據方面，美國會議會發布的最新報告顯示，消費者信心指數從３月份修正後的１０４

跌至４月的１０１﹒３，經濟學家預期為１０４。另一報告顯示，美國３月新屋銷售意外飆升至

一年內的最高水平，以年率計達到６８﹒３萬宗。



＊避險情緒推動金價重上二千美元＊



在銀行業困境和重要財報發布的警惕下，避險情緒升溫，美元匯價攀升，美匯指數上漲約

０﹒６％，至１０１﹒９５。歐元兌美元由１﹒１０４９跌至１﹒０９７７；英鎊兌美元由

１﹒２４８５跌至１﹒２４１１；美元兌日圓則由１３４﹒２４跌至美１３３﹒７２。另外，澳

元兌美元亦跌至０﹒６６２５；美元兌瑞郎從０﹒８８７６升至０﹒８９２１；美元兌加元亦由

１﹒３５４３升至１﹒３６２７。

全球經濟增長放緩，令投資者對能源需求前景的憂慮導致油價急跌。６月ＷＴＩ期油收報每

桶７７﹒０７美元，跌１﹒６９美元或近２﹒２％。布蘭期油收報每桶８０﹒７７美元，跌

１﹒９６美元或約２﹒４％。

美元匯價上升限制了金價的上升空間。６月期金收市升４﹒７美元或約０﹒２％，重上

２０００美元關口，報每盎司２００４﹒５０美元。５月期銀收市跌０﹒４２９美元，報每盎司

２４﹒８８２美元。（ｐｃ）



