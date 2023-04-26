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26/04/2023 07:50

《國金頭條》美股大跌，納指跌２％，金價重上２０００美元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》昨天（２５日）美股大幅下跌，道指下跌３４４﹒５７點或
１％，至３３５３０﹒８３點；納指下跌２３８﹒０５點或２％，至１１７９９﹒１６點；標普
５００指數下跌６５﹒４１點或１﹒６％，至４０７１﹒６３點。
　　華爾街股市下跌，部分反映了對第一共和銀行（Ｆｉｒｓｔ　Ｒｅｐｕｂｌｉｃ）季度業績
的負面反應，這家地區銀行股票大幅下跌了４９﹒４％，因其公布首季度存款流失超過１０００
億美元後，引發市場對銀行業動盪的擔憂。
　　另外，美國聯合包裹首季盈利大跌近２９％，差過預期，公司同時將全年營收預測下調至之
前預測的較低水平，該公司股價大幅下跌逾１０％。此外，通用汽車、百事公司、麥當勞及３Ｍ
等其他大型企業季度收益雖然好於預期，但表現不一。
　　經濟數據方面，美國會議會發布的最新報告顯示，消費者信心指數從３月份修正後的１０４
跌至４月的１０１﹒３，經濟學家預期為１０４。另一報告顯示，美國３月新屋銷售意外飆升至
一年內的最高水平，以年率計達到６８﹒３萬宗。
　
＊避險情緒推動金價重上二千美元＊
　
　　在銀行業困境和重要財報發布的警惕下，避險情緒升溫，美元匯價攀升，美匯指數上漲約
０﹒６％，至１０１﹒９５。歐元兌美元由１﹒１０４９跌至１﹒０９７７；英鎊兌美元由
１﹒２４８５跌至１﹒２４１１；美元兌日圓則由１３４﹒２４跌至美１３３﹒７２。另外，澳
元兌美元亦跌至０﹒６６２５；美元兌瑞郎從０﹒８８７６升至０﹒８９２１；美元兌加元亦由
１﹒３５４３升至１﹒３６２７。
　　全球經濟增長放緩，令投資者對能源需求前景的憂慮導致油價急跌。６月ＷＴＩ期油收報每
桶７７﹒０７美元，跌１﹒６９美元或近２﹒２％。布蘭期油收報每桶８０﹒７７美元，跌
１﹒９６美元或約２﹒４％。
　　美元匯價上升限制了金價的上升空間。６月期金收市升４﹒７美元或約０﹒２％，重上
２０００美元關口，報每盎司２００４﹒５０美元。５月期銀收市跌０﹒４２９美元，報每盎司
２４﹒８８２美元。（ｐｃ）
　

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