《盤後部署》恒指頑守牛熊線，美國打壓勢增強，比亞迪未全面轉強

《經濟通通訊社２６日專訊》恒指昨日失守２５０天線，吸引部分資金趁低吸納，今早低開

９６點後，科技股獲支持，帶動恒指逐步反彈。

重磅科技股遭遇利淡消息拖累，騰訊（００７００）南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ旗下

Ｐｒｏｓｕｓ繼早前將９６００萬股騰訊存入ＣＣＡＳＳ後，於上日場內出售７８﹒９６萬股，

令持股比例降至不足２６％。但騰訊股價早段低開後有資金追捧多隻主要科技股，帶動騰訊低開

高走，午後升幅擴大至接近４％，最終收報３４８﹒２元，升２﹒９％。

科技股普遍造好；京東集團（０９６１８）升２﹒５６％，收報１３６﹒１；美團

（０３６９０）升１﹒１４％，收報１３３﹒１元；百度（０９８８８）升０﹒０９％，收報

１１７﹒５元；快手（０１０２４）升５﹒５１％，收報５０﹒７５元。



＊阿里、網易逆市向下＊



此外，據外電報道，９位美國共和黨參議員以擔憂國家安全為由，敦促拜登制裁華為雲和阿

里雲，及其他中國的雲服務提供商，包括百度雲和騰訊雲。同時歐盟內部市場宣布，包括阿里巴

巴（０９９８８）旗下全球速賣通（ＡｌｉＥｘｐｒｅｓｓ）等１９間公司，均需要遵守歐盟數

位服務法案（ＤＳＡ），該法案要求這些公司進行風險管理、進行外部和獨立審計，與當局和研

究人員分享數據。

消息拖累阿里以及網易（０９９９９）跑輸其餘主要科技股，全日股價受壓；阿里跌

０﹒９５％，收報８３﹒３元；網易跌１﹒８８％，收報１３５﹒９元。



＊恒指２５０天線力保不失＊



早前特首李家超率領大灣區訪問團參觀比亞迪（０１２１１）汽車基地後，有意引入「雲巴

」運輸系統作為東九龍發展一部分。今早運輸及物流局長林世雄在前廳交流會後表示，局方對引

入「雲巴」持開放態度，將與比亞迪汽車基地聯絡，審視「雲巴」在香港運作的可行性。比亞迪

股價勢強，全日升４﹒３９％，收報２３２﹒８元。

恒指午後升至１９９００水平後有回吐壓力，但於２５０天線失而復得，最終全日收報

１９７５７，升１３９點或升０﹒７１％，主板成交９７８﹒８８億元。國企指數收報６６５４

，升５３點或升０﹒８０％。科技指數收報３８７２，升４７點或升１﹒２５％。



＊比亞迪未突破４月區間水平＊



恒指於１９５００明顯見支持，全日有資金力撐下，最終收復２５０天線，但需要留意明日

為期指結算日，走勢或會更波動，即使仍能守住２５０天線，期結日後或會再度向下。

值得一提的是，美國總統拜登已宣布角逐連任，有可能再次與特朗普再度正面交鋒，此前除

拜登放風簽署行政命令，限制美國企業投資中國晶片及ＡＩ企業外，上文提到共和黨亦敦促制裁

中國雲服務供應商，反映民主共和兩黨皆有意以中國作為箭靶，爭取選民支持，未來或有進一步

在各個方面打壓中國的風險，晶片股及ＡＩ股相對有更大風險，大市亦有機會受到拖累。

比亞迪今日續受雲巴引入香港消息帶動造好，全日升超過４％，今日強勢反彈令比亞迪走勢

呈現破腳穿頭利好形勢。比亞迪今日整體主動買沽比率為５６比４４，但大戶主動買率略低，只

有５１％，同時成交額增加約７３４７萬元，成交未見明顯增大，亦尚未突破４月以來的２３４

元阻力，未完全呈現轉勢情況，進取投資者可考慮追入，但謹慎者宜待回落至２２０元才部署。

（ｈｃ）

