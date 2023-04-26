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即市新聞

26/04/2023 08:38

【虛幣世界】「空軍」被清算加密貨幣造好，比特幣重上二萬八美元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》消息指，由於由於Ａｌｐｈａｂｅｔ和微軟第一季度收益超出
預期，投資者受鼓舞下積極入市加密貨幣，令虛幣「空軍」突被清算，比特幣重上２８０００美
元水平，分析公司Ｃｏｉｎｇｌａｓｓ的數據顯示，自美國東部時間昨日下午　４　點以來，約
１１３０萬美元的比特幣空頭頭寸已被清算，導致比特幣尾盤飆升。從歷史上看，這些類型的空
頭擠壓往往會加速價格上漲。
　　數據分析商Ｔｒｕｆｌａｔｉｏｎ的首席執行官　Ｓｔｅｆａｎ　Ｒｕｓｔ發表了樂觀的看
法，他認為當前的宏觀經濟不確定性，包括關於貨幣政策的持續辯論，再次凸顯了加密貨幣的潛
力，而目前實體經濟正在為債務、銀行集中度和這種向多極化世界的轉變而苦苦掙扎，對機構是
不信任以及缺乏指導。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２８３９９﹒８２元（美元．下同），升０﹒３５％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８７２﹒９３元，升０﹒３７％；艾達幣報
０﹒３８６２元，升０﹒４６％；瑞波幣報０﹒４６９３元，跌０﹒０６％。（ｕｌ）
　
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