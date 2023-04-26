【五一效應】濠賭股黃金周能否發圍？銀娛持續回調可優先留意！

《經濟通通訊社記者余穎恒２６日專訊》疫情過後澳門恢復對外通關，３月博彩收入按年大

增２﹒５倍，達３年以來最高水平。雖然復活節假期未有帶動濠賭股大升，但是「五一黃金周」

將至，濠賭股能否擺脫近期的頹勢呢？哪一隻濠賭股較值得部署？

長達三年的疫情，導致澳門博彩收入急轉直下，２０２２年３月博彩收入按月少一半。不過

，隨著澳門政府有序恢復通關，博彩收入有所好轉。今年一月春節假期，博彩收入按年增長

８２﹒５％，２月博彩收入年增幅回落至僅３３﹒１％。到了３月，博彩收入按年增２﹒４７倍

至１２７﹒３８億澳門元。撇除低基數因素，３月博彩收入仍然有明顯復甦，較２月增長２３％

，較有春節假期的１月都要多出１０％。



＊內地到訪澳門意欲增加＊



澳門通關引發旅遊熱潮，大批內地遊客湧入澳門。據澳門當局公布的清明節及復活節假期出

入境數據，４月５日至１０日一連６天，共錄得逾２９７萬人次出入境，旅客佔約９５﹒４萬人

次，日均入境旅客逾８萬人次。此外，澳門今年首季接待逾４９６萬人次旅客，當中內地旅客約

佔３２５萬，按年增近８９％，反映內地旅客到訪澳門的意欲增加。

有業內人士稱，看好「五一黃金周」的賭收表現，因為「五一」為內地接近復常後的首個長

假期，估計有大批內地旅客趁假期出境旅遊。澳門特首賀一誠明言，目前有６間博企設立１２個

場所，經營外國人博彩專區，有信心今年賭收可達至原定的１３００億澳門元水平。



＊勞動力不足或拖低濠賭股表現＊



「五一黃金周」效應固然值得期待，惟勞動力不足的不利因素不得不留意。《彭博》早前引

述消息人士報道，澳門勞動力短缺，在復活節假期期間，部分五星級酒店房可供預訂的客房不到

一半。

有運營商曾指出，約五分一客房無法使用，雖然博彩公司希望在夏季到來之時，酒店恢復到

接近滿負荷運營的水平，惟澳門僱傭外籍員工進程緩慢，是目前阻礙全面開放的主要因素。目前

酒店人手短缺確實影響客房供應及服務，拖慢賭收復甦速度，或影響濠賭股在「五一黃金周」的

表現。

另外，日本首相岸田文雄表示，政府批准在大阪興建賭場度假村，起初成本１﹒８萬億日圓

（約１０６７億港元），將是日本第一次批准興建賭場度假區。岸田文雄指，希望度假村於

２０２９年秋冬開業，年收入目標５２００億日圓（約３０８億港元），主要來自博彩業，並希

望每年吸引６００萬名國際遊客及１４００萬名本土遊客。雖然整個度假村需時興建，實際成效

亦要印證，惟日本作為國際旅遊勝地，都有意發展博彩事業，不得不為澳門博企帶來警號。



＊銀娛可候至５０元以下吸納＊



事實上，濠賭股在「五一黃金周」前夕走勢一般。當中，銀娛（０００２７）於４月２０日

衝高至５９﹒８元的年半高位後回落，隨後三個交易日累計跌逾５％，今日進一步失守２０天線

。不過，銀娛目前尚在去年１２月至今的橫行區內，推斷５０元為較重要的支持位，整體走勢未

算太差。

銀娛去年第四季淨收益２９億元，按年下跌３９％，惟按季上升４３％。經調整

ＥＢＩＴＤＡ虧損２億元，較去年第三季度虧損６億元大幅收窄，業務表現有改善，加上在中場

收入的轉型較快，股價近日持續回調，相信只待「五一黃金周」的利好消息。

另外，在月線圖上，銀娛４月以來走勢雖然較平淡，但暫時仍企穩在５０個月線之上，走勢

較其他賭股穩定，抗跌力較強。短線而言，無貨者可於５０元以下吸納，目標６０元，收低於

４２元則止蝕。

