《午市前瞻》恒指兩萬阻力仍大，華能國電急升候４﹒６元吸納

《經濟通通訊社２６日專訊》恒生指數半日收報１９７３３，升１１６點或０﹒５９％，主

板成交５２４﹒８億元。恒生中國企業指數報６６４７，升４５點或０﹒６９％。恒生科技指數

報３８７５，升５１點或１﹒３４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３４４﹒４元，升６元或１﹒７７％，成交３３﹒８４億元；阿

里巴巴－ＳＷ收報８３﹒５元，跌０﹒６元或０﹒７１％，成交３１﹒９７億元；美團收報

１３４﹒４元，升２﹒８元或２﹒１３％，成交１２﹒４５億元。

信義光能（００９６８）升６﹒１４％，收報８﹒４７元，該股成交約１６３１萬股，涉資

１﹒３７億元，盤中高見８﹒５９元，最低見８元；國壽（０２６２８）跌２﹒１％，收報

１３﹒９６元。

國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊溫鋼城：騰訊短線３３０至３８０元上落＊



恒指今日低開９６點，報１９４７４。騰訊（００７００）南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ旗下

的Ｐｒｏｓｕｓ於上日（２５日）在場內出售７８﹒９６萬股騰訊，未有披露作價，持股比例減

至２５﹒９９％。股價低開０﹒７７％，報３３５﹒８元，惟早段曾回升逾１﹒５％。

ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，

Ｐｒｏｓｕｓ今次減持騰訊股份的數目不多，亦非一下子大幅減持，故未有刺激市場神經，騰訊

股價早段走勢較平穩。他估計，騰訊在３３０元關口的支持力較強，短線料在３３０至３８０元

之間上落。

大市方面，溫鋼城指暫時南向及北向資金均錄得淨流入，沽壓較前幾個交易日輕，恒指跌勢

總算稍為喘定，惟能否持續錄得資金淨流入仍需觀察。他又指，美國計劃限制當地企業投資中資

企業的傳聞尚未消散，之後又有聯儲局議息、Ｇ７峰會等大事件，外圍仍有不明朗因素，恒指短

線料在２００００阻力較大。



＊華能國電火電業務有優勢＊



數隻電力股公布業績。華能國電（００９０２）公布，截至３月３１日止首季純利２２﹒５

億人民幣，升３﹒３倍，收入約６５３億人民幣，升０﹒０３％，加權平均淨資產收益率

３﹒３４％，升５﹒９６個百分點。股價高開５﹒５８％，報４﹒７３元，早段升幅曾擴至逾

１０％。

此外，龍源電力（００９１６）公布，截至３月３１日止首季純利２４﹒１８億人民幣，升

７﹒０９％。收入９８﹒６億人民幣，其中風電分部升９﹒４５％，火電分部跌３９﹒４１％，

首季發電量按年增長７﹒６％，其中風電升１１％，火電跌約１６％，其他可再生能源升約

５１％。股價低開２﹒１６％，報８﹒１４元，早段一度跌逾３％至７﹒８７元的年內低位。

溫鋼城認為，華能國電為傳統火力發電股，目前工廠仍較依賴火電生產，對公司有一定優勢

。相反，龍源電力逐步發展新能源發電項目，開發成本相對較昂貴，疫情過後的需求不及火電，

導致盈利增長較緩慢。

他較看好華能國電的前景，只是今日股價大幅上升後，９日ＲＳＩ已嚴重超買，現時高追值

博率一般，建議投資者候至４﹒６元吸納，目標６元，失守３﹒９元則止蝕。至於龍源電力，溫

鋼城指股價持續走弱，更一度跌穿５２周低位，反映公司表現未獲市場接受，不建議投資者部署

。（ｅｒ）

