【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒０２億元，買騰訊沽中芯

《經濟通通訊社２６日專訊》今日恒指低開９６點，報１９５２０點。最高升２８５點報
１９９０３點，最低跌９６點報１９５２０點。恒指收報１９７５７點，升１３９點或
０﹒７１％。
北水全日淨流入１５﹒０２億元，減少２８﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、快手（０１０２４）、中國石油化工股份（００３８６）；淨賣出最多的依次
是中芯國際（００９８１）、建設銀行（００９３９）、兗礦能源（０１１７１）。
主板成交９７８﹒８８億元減少８﹒２％。其中港股通成交２２６﹒４億元，佔總成交
２３﹒１％。
騰訊控股升２﹒９％報３４８﹒２元，北水淨買入５﹒４億元；快手升５﹒５１％報
５０﹒７５元，北水淨買入３﹒７億元；中國石油化工股份升１﹒５７％報５﹒１８元，北水淨
買入１﹒９億元。
中芯國際跌０﹒４６％報２１﹒６元，北水淨賣出２﹒１億元；建設銀行跌０﹒１９％報
５﹒２３元，北水淨賣出２﹒１億元；兗礦能源升０﹒５８％報２６﹒２元，北水淨賣出１﹒５
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ５﹒３９
快手 （０１０２４） ３﹒６６
中國石油化工股份 （００３８６） １﹒８８
美團 （０３６９０） １﹒８３
中國海洋石油 （００８８３） ０﹒４７
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中芯國際 （００９８１） －２﹒１０
建設銀行 （００９３９） －２﹒０９
兗礦能源 （０１１７１） －１﹒４５
華能國際電力股份 （００９０２） －１﹒２８
中國移動 （００９４１） －１﹒０６
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