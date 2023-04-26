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26/04/2023 16:11

【大灣區】安永大灣區卓越服務中心落戶前海

　　《經濟通通訊社２６日專訊》安永於前海舉行了「安永大灣區卓越服務中心」啟動儀式，標
誌著安永大中華區進一步深化粵港澳大灣區業務布局，以創新助推前海以至大灣區發展的戰略決
心。
　　安永表示，將繼續通過「六通十一城」的架構，不斷融合粵港澳三地的服務優勢，以國際視
野和本地市場專業知識，幫助企業把握大灣區開放與經濟發展機遇。同時將以前海為重要樞紐，
加速發展科技創新與研發業務，助力前海構建開放型的區域創新共同體，亦指大灣區是中國「十
四五」規劃和經濟發展戰略的重要一環，也是安永業務發展戰略的重點之一。
　　安永中國主席、大中華區首席執行官陳凱表示，安永持續加大在大灣區的創新資源投入，在
前海成立安永大灣區卓越服務中心，發揮安永「六通十一城」灣區戰略架構優勢，恰逢其勢。
　　在六大領域服務框架下，安永聚焦科技主題，在前海打造三大功能區域，分別為科技互動展
示區、科技應用方案研發區以及安全運營中心，成為安永大灣區卓越服務中心的一大亮點，又指
目前幾大功能區域建設穩步推進。
　　安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒表示，深圳前海是粵港澳的合作樞紐，是香港融入國家
發展的首選地。香港企業可以把握前海在政策法規，稅務以及商業運營等領域的創新優勢，在前
海尋找更廣闊的發展空間，也將繼續推動深港高質量合作。（ｂｎ）

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