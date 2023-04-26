【ＡＩ熱潮】阿里張勇：２０萬企業用戶申請接入「通義千問」測試

《經濟通通訊社２６日專訊》在今日的２０２３阿里雲合作夥伴大會上，阿里巴巴
（０９９８８）董事會主席兼首席執行官、阿裏雲智能集團首席執行官張勇透露，已有２０萬企
業用戶申請接入阿里版ＣｈａｔＧＰＴ「通義千問」測試。同時他宣布「通義千問」夥伴計劃正
式啟動，覆蓋金融、通用、交通、通信、能源、電力等多個行業。（ｃｌ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
|國際動態26/04/2023
拜登正式宣布角逐連任，或與特朗普再度對決
|大行報告26/04/2023
【大行炒D乜】大摩點評資源股 一表睇晒好清晰
|財經熱話26/04/2023
科技股調整幅度比預期大 熊麗萍：商湯蟹貨多不宜沾手
|專訪26/04/2023
【專訪】陶冬：馬克龍尋求與美國不同的對華路線（去片）
|財經熱話26/04/2023
騰訊再遭南非大股東減持，Prosus持股比例降至25.99%
|90後投資達人 - 朱公子26/04/2023
香港正式大力擁抱加密貨幣，比特幣嘅前途會如何？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰