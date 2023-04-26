  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/04/2023 10:42

【ＡＩ熱潮】阿里張勇：２０萬企業用戶申請接入「通義千問」測試

　　《經濟通通訊社２６日專訊》在今日的２０２３阿里雲合作夥伴大會上，阿里巴巴
（０９９８８）董事會主席兼首席執行官、阿裏雲智能集團首席執行官張勇透露，已有２０萬企
業用戶申請接入阿里版ＣｈａｔＧＰＴ「通義千問」測試。同時他宣布「通義千問」夥伴計劃正
式啟動，覆蓋金融、通用、交通、通信、能源、電力等多個行業。（ｃｌ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態26/04/2023
拜登正式宣布角逐連任，或與特朗普再度對決
人氣文章大行報告26/04/2023
【大行炒D乜】大摩點評資源股　一表睇晒好清晰
人氣文章財經熱話26/04/2023
科技股調整幅度比預期大　熊麗萍：商湯蟹貨多不宜沾手
人氣文章專訪26/04/2023
【專訪】陶冬：馬克龍尋求與美國不同的對華路線（去片）
人氣文章財經熱話26/04/2023
騰訊再遭南非大股東減持，Prosus持股比例降至25.99%
人氣文章90後投資達人 - 朱公子26/04/2023
香港正式大力擁抱加密貨幣，比特幣嘅前途會如何？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金