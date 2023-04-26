【ＡＩ熱潮】阿里張勇：２０萬企業用戶申請接入「通義千問」測試

《經濟通通訊社２６日專訊》在今日的２０２３阿里雲合作夥伴大會上，阿里巴巴

（０９９８８）董事會主席兼首席執行官、阿裏雲智能集團首席執行官張勇透露，已有２０萬企

業用戶申請接入阿里版ＣｈａｔＧＰＴ「通義千問」測試。同時他宣布「通義千問」夥伴計劃正

式啟動，覆蓋金融、通用、交通、通信、能源、電力等多個行業。（ｃｌ）

