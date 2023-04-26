【香港要聞】導演何爵天：「戲院日」宣傳效益大，料周末入座率高

《經濟通通訊社２６日專訊》「開心香港」活動即將展開，全港戲院本周六（２９日）電影

票價劃一為３０元，門票明早（２７日）１１時開始發售。本屆香港電影金像獎新晉導演得主何

爵天在電台節目表示，「戲院日」可以令一些經濟負擔較重的市民，以優惠價可到戲院看電影，

有助帶動港人看電影的氣氛，具宣傳效果。他估計星期六戲院入座率會很高，若電影口碑好帶動

更多人日後入場觀賞電影，相信幫助比直接金錢資助更大。



＊冀政府提高電影發展基金資助＊



何爵天認為，如果今次３０元看戲活動反應理想，可以每半年舉辦一次，而戲院旺場不只電

影界受惠，亦可帶動所在商場人流。

何爵天提到自從通關後多了港人外遊，外遊人士正是有消費力看電影的群組，令復活節檔期

票房收入不及通關前的爆發勢頭，電影界需要再努力。他又希望政府加大電影發展基金以及對首

部劇情電影計劃的資助，包括資助金額的比例，以及容許新晉導演執導首套電影後，亦可繼續申

請資助。



＊江玉歡：「開心香港」無助刺激消費＊



不過，立法會議員江玉歡認為，「開心香港」活動可以令社會氣氛更熱鬧，但質疑無助刺激

消費和經濟，因目前社會已經復常，市民壓抑情緒已經不存在，反而更關注物價上升，生活壓力

百上加斤，她質疑單靠舉辦幾次市集和一次平價看電影活動，能否解決市民生活困難的問題。

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