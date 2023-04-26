  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/04/2023 10:57

【香港要聞】導演何爵天：「戲院日」宣傳效益大，料周末入座率高

　　《經濟通通訊社２６日專訊》「開心香港」活動即將展開，全港戲院本周六（２９日）電影
票價劃一為３０元，門票明早（２７日）１１時開始發售。本屆香港電影金像獎新晉導演得主何
爵天在電台節目表示，「戲院日」可以令一些經濟負擔較重的市民，以優惠價可到戲院看電影，
有助帶動港人看電影的氣氛，具宣傳效果。他估計星期六戲院入座率會很高，若電影口碑好帶動
更多人日後入場觀賞電影，相信幫助比直接金錢資助更大。
　
＊冀政府提高電影發展基金資助＊
　
　　何爵天認為，如果今次３０元看戲活動反應理想，可以每半年舉辦一次，而戲院旺場不只電
影界受惠，亦可帶動所在商場人流。
　　何爵天提到自從通關後多了港人外遊，外遊人士正是有消費力看電影的群組，令復活節檔期
票房收入不及通關前的爆發勢頭，電影界需要再努力。他又希望政府加大電影發展基金以及對首
部劇情電影計劃的資助，包括資助金額的比例，以及容許新晉導演執導首套電影後，亦可繼續申
請資助。
　
＊江玉歡：「開心香港」無助刺激消費＊
　
　　不過，立法會議員江玉歡認為，「開心香港」活動可以令社會氣氛更熱鬧，但質疑無助刺激
消費和經濟，因目前社會已經復常，市民壓抑情緒已經不存在，反而更關注物價上升，生活壓力
百上加斤，她質疑單靠舉辦幾次市集和一次平價看電影活動，能否解決市民生活困難的問題。
（ｃｌ）
　
　

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態26/04/2023
拜登正式宣布角逐連任，或與特朗普再度對決
人氣文章大行報告26/04/2023
【大行炒D乜】大摩點評資源股　一表睇晒好清晰
人氣文章財經熱話26/04/2023
科技股調整幅度比預期大　熊麗萍：商湯蟹貨多不宜沾手
人氣文章專訪26/04/2023
【專訪】陶冬：馬克龍尋求與美國不同的對華路線（去片）
人氣文章財經熱話26/04/2023
騰訊再遭南非大股東減持，Prosus持股比例降至25.99%
人氣文章90後投資達人 - 朱公子26/04/2023
香港正式大力擁抱加密貨幣，比特幣嘅前途會如何？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金