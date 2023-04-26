外媒：騰訊計劃投資更多海外遊戲資產

《經濟通通訊社２６日專訊》英國《金融時報》引述四位知情人士透露，騰訊

（００７００）計劃投資更多遊戲資產，主要是在歐洲的遊戲工作室，以減低對中國地區的倚賴

，分散收入來源。

報道引述接近騰訊內部人士指，騰訊在遊戲版號審批方面沒有任何問題，集團在內地擁有一

系列利潤豐厚的遊戲。但在反壟斷政策下，未來騰訊的增長空間或會受限，因此必須加快拓展海

外市場步伐。騰訊去年本土遊戲業務佔總遊戲收入約７３％，今年將會推出更多遊戲，包括重點

遊戲《ＶＡＬＯＲＡＮＴ》，國內版命名為《無畏契約》，市場預期，將是繼《英雄聯盟》後騰

訊又一力作。

接近騰訊內部人士稱，去年歐洲宏觀經濟存在不確定性，加上中美關係緊張，故去年沒有積

極進行資本配置。騰訊未有公開披露海外投資規模，而且經常要求天使資本夥伴不要披露其投資

身份。

在搶購遊戲資產方面，騰訊正面臨著一個新的、財力雄厚的競爭對手，沙特阿拉伯政府正通

其公共投資基金投資３８０億美元，開發和收購熱門遊戲，這是該國減少對石油銷售依賴的舉措

之一。（ｃｌ）

