【香港要聞】港鐵：勞動節長周末八條路線加密列車班次至４６０班

《經濟通通訊社２６日專訊》港鐵公司（０００６６）宣布，為配合市民於五一勞動節長周

末假期的出行需要，八條鐵路線將於本周六至下周一（４月２９日至５月１日）期間加強列車服

務，合共增加４６０班車，班次將比一般周末或假期更頻密。

港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線、東鐵線、屯馬線及東涌線將於長周末假期期間不同時

段加密班次；考慮到乘客假日的需要，增加的班次大都在黃昏及晚間時段，例如屯馬線下午六時

至七時的列車服務會由原來的６分鐘一班車，加密至５﹒５分鐘。另外，迪士尼線上午及晚上時

段的班次將由１０分鐘一班車加密至５分鐘一班。

假期期間，港鐵站將增加額外人手協助乘客，公司亦會密切監察長周末假期及其後數天的車

務情況，因應實際需要，適時調整列車服務及人手安排。

另外，４月２７日至５月４日期間，高鐵將增加合共１１對（２２班）往來香港西九龍站及

福田站的列車班次，進一步便利旅遊及商務出行。屆時香港西九龍站將增加人手協助乘客，並加

強車站指示及廣播，以及透過不同渠道發放資訊，務求令乘客購票及乘車更暢順。（ｃｌ）





