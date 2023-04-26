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26/04/2023 17:30

【夜期時段】即月期指最新報１９７３４點，跌２１點，低水２３點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９７４６點，跌９點，低水１１
點，最新報１９７３４點，跌２１點，低水２３點，合約成交２５７張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６６４６點，跌５點，低水８點，最新報６６４４點，跌７
點，低水１０點，合約成交９６張。

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