【夜期時段】即月期指最新報１９７３４點，跌２１點，低水２３點

《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９７４６點，跌９點，低水１１

點，最新報１９７３４點，跌２１點，低水２３點，合約成交２５７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６６４６點，跌５點，低水８點，最新報６６４４點，跌７

點，低水１０點，合約成交９６張。

