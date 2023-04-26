招行（３９６８）首季純利升７﹒８％至３８８﹒４億人幣

《經濟通通訊社２６日專訊》招行（０３９６８）（滬：６０００３６）公布，截至

２０２３年３月３１日止首季純利３８８﹒３９億元（人民幣．下同），按年升７﹒８２％；每

股基本盈利１﹒５４元。

期內營業淨收入９０６﹒２５億元，按年下降１﹒４９％；淨利息收入５５４﹒０９億元，

增長１﹒７４％；實現非利息淨收入３５２﹒１６億元，下降６﹒１８％。年化後歸屬於股東的

平均總資產收益率（ＲＯＡＡ）和年化後歸屬於普通股股東的平均淨資產收益率（ＲＯＡＥ）分

別為１﹒５０％和 １８﹒４３％，按年分別減少０﹒０４和減少０﹒８１個百分點。

截至３月底，集團資產總額１０﹒５萬億元，較上年末增長３﹒６５％；貸款和墊款總額

６﹒３萬億元，較上年末增長４﹒７％。不良貸款餘額６０３﹒０２億元，較上年末增加

２２﹒９８億元；不良貸款率０﹒９５％，較上年末下降０﹒０１個百分點。核心一級資本充足

率１３﹒４１％；一級資本充足率１５﹒３４％；資本充足率１７﹒３９％。（ａｃ）



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