  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/04/2023 17:39

招行（３９６８）首季純利升７﹒８％至３８８﹒４億人幣

　　《經濟通通訊社２６日專訊》招行（０３９６８）（滬：６０００３６）公布，截至
２０２３年３月３１日止首季純利３８８﹒３９億元（人民幣．下同），按年升７﹒８２％；每
股基本盈利１﹒５４元。
　　期內營業淨收入９０６﹒２５億元，按年下降１﹒４９％；淨利息收入５５４﹒０９億元，
增長１﹒７４％；實現非利息淨收入３５２﹒１６億元，下降６﹒１８％。年化後歸屬於股東的
平均總資產收益率（ＲＯＡＡ）和年化後歸屬於普通股股東的平均淨資產收益率（ＲＯＡＥ）分
別為１﹒５０％和　１８﹒４３％，按年分別減少０﹒０４和減少０﹒８１個百分點。
　　截至３月底，集團資產總額１０﹒５萬億元，較上年末增長３﹒６５％；貸款和墊款總額
６﹒３萬億元，較上年末增長４﹒７％。不良貸款餘額６０３﹒０２億元，較上年末增加
２２﹒９８億元；不良貸款率０﹒９５％，較上年末下降０﹒０１個百分點。核心一級資本充足
率１３﹒４１％；一級資本充足率１５﹒３４％；資本充足率１７﹒３９％。（ａｃ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話26/04/2023
【大灣區】安永大灣區卓越服務中心落戶前海
人氣文章中國故事26/04/2023
《神州經脈》美議員促制裁雲計算中企　滬指六連跌　人民幣逾月低
人氣文章財經熱話26/04/2023
華能國電績佳叠加券商唱好　火電邊隻贏面高？
人氣文章財經熱話26/04/2023
【五一效應】濠賭股黃金周能否發圍？銀娛持續回調可優先留意！
人氣文章香港要聞26/04/2023
林世雄:就引入「雲巴」進行調研，審視可行性
人氣文章香港要聞26/04/2023
消息：房委會收緊綠表申請者買居屋資格，兩年內不得持有物業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金