《再戰明天》日本央行一連兩日議息，比亞迪中石化中海油公布業績

《經濟通通訊社２６日專訊》日本央行一連兩日議息，及比亞迪中石化中海油公布業績，料

為周四（２７日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，日本央行一連兩日舉行貨幣政策會議。周四本港時間４：００ｐｍ

，德國財政部長林德納發表有關數字歐元計劃的講話。



＊歐元區公布消費者信心指數，美國公布首季核心ＰＣＥ等數據＊



數據方面，周四本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布第一季出口物價，季率跌幅料由０﹒９％

擴大至２﹒６％；第一季進口物價季率升幅料由１﹒８％收窄至０﹒５％。本港時間

１：００ｐｍ，日本公布２月同時指標；２月領先指標。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布４

月消費者信心指數。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布第一季ＧＤＰ價格指數，料由３﹒９％降

至３﹒７％；第一季核心個人消費支出平減指數（ＰＣＥ）季率升幅料由４﹒４％擴大至

４﹒７％；第一季個人消費料由１％升上４﹒３％；連續申請失業救濟金人數料由１８６﹒５萬

升至１８７﹒２萬；首次申請失業救濟金人數料由２４﹒５萬升至２４﹒８萬。本港時間

１０：００ｐｍ，美國公布３月成屋待完成銷售，月率升幅料由０﹒８％收窄至０﹒７％。本港

時間１１：００ｐｍ，美國公布４月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由２４﹒８１跌至負

２。

在本港，明日公布業績的公司有：比亞迪（０１２１１）、郵儲行（０１６５８）、國壽

（０２６２８）、粵海投資（００２７０）、比亞迪電子（００２８５）、中石化

（００３８６）、海爾智家（０６６９０）、中海油（００８８３）等。（ｗａ）

