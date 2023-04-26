渣打溫拓思：歐美銀行倒閉事件無構成影響，港按揭需求正復甦

《經濟通通訊社２６日專訊》渣打集團（０２８８８）行政總裁溫拓思（Ｂｉｌｌ

Ｗｉｎｔｅｒｓ）在首季業績發布會上表示，近期歐美銀行倒閉事件並未對集團造成實質影響，

認為今次事件與全球金融危機不同，個別銀行倒閉只反映市場對少數機構的信任危機，而非行業

廣泛地出現償付能力問題，監管機構迅速果斷地採取行動，在需要時提供流動性支持，相信已阻

止危機進一步蔓延。他強調，目前沒有任何跡象表明渣打的商業模式受到挑戰，其資產負債表和

流動性狀況非常穩健。

財務總監賀方德（Ａｎｄｙ Ｈａｌｆｏｒｄ）指出，該行預計２０２３和２０２４年亞洲

ＧＤＰ增速仍將高於西方，而受益於中國近期復甦，集團業務所在地區的經濟活動水平正在回升

，認為近期歐美銀行事件對業務所在地區的商業情緒和經濟活動的影響較小。

被問到對近期本港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）走勢的看法，賀方德指出，集團資產負債表

非常健康，除非利率情況極端，否則集團對ＨＩＢＯＲ的走勢不會過於敏感。

溫拓思則指出，ＨＩＢＯＲ與倫敦同業拆放利率（ＬＩＢＯＲ）存在利差，但金管局的操作

緩解了港元壓力，強調本港現時流動性充裕，而渣打在港擁有較強的市場份額和地位，客戶資產

狀況強健。他又指出，本港樓市經歷非常困難的時期後正顯著好轉，按揭需求也正在恢復，相信

渣打能在按揭市場上保持份額。（ａｃ）

