《小傳日記》智利打算將鋰礦國有化，ＢＹＤ表示「無有怕」！

《小傳日記》智利過去係通過特許開發合同，授權兩間私營企業開採鋰資源。不過，政府近

日突然宣布，計劃採用國家同私人部門合資嘅方式，促進當地鋰產業的發展。

智利政府會成立一間國家鋰業公司，所有參與智利鋰業，無論當地或外國私營企業都必須同

國家鋰業公司合作，政府會喺合資企業中持有控股權。呢個計劃仍然需要獲智利國會批准，總統

博里奇話會喺今年下半年向立法機關提交計劃。

呢單消息震散鋰礦相關嘅股票，連新能源車龍頭嘅ＢＹＤ（０１２１１）噚日都要跌近３巴

仙。公司之後公布，喺智利拎到磷酸鐵鋰正極材料嘅生產資格和建廠許可，成為智利生產促進委

員會指定嘅生產商，以優勢價格攞到智利礦業化工集團生產嘅原材料供應。２０３０年前，供應

量每年可達到１１２４４噸。

另外，ＢＹＤ智利分公司簽署相關合同，攞到喺智利北部安托法加斯塔地區建設鋰電正極材

料工廠嘅許可。規劃年產量５萬噸，總投資預計２﹒９億美金以上，計劃２０２５年尾正式開始

運營。

由噚日面對突如其來嘅狂風暴雨，到今日一天光晒，ＢＹＤ今日升超過４巴仙，收復晒噚日

嘅跌幅。不過就仲要面對「股神」減持同新能源車減價戰嘅兩大陰霾，都唔可以太過開心住呀！

請請！



＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文

只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議

及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經

濟通》、編者及作者無關。

