【聚焦人幣】人幣中間價貶３９０點子，報６﹒９２３７

《經濟通通訊社２６日專訊》美元走強加上市場彌漫對中國資產的負面情緒，人民幣受到打

壓。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２３７，較上個交易日大跌３９０點子

，三連貶，刷自３月１３日以來一個半月新低，上個交易日報６﹒８８４７。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒９２３７ ＋３９０﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒５９９９ －１１０﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１８０３ ＋４４６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８８２１ ＋４９﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒５９４１ －９８﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５９２０ －２１３﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２５３８ ＋３８﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１７４９ ＋９５﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒７６３７ ＋２６﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０８３１ －３７﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４２８ ＋１﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒７４１４ －８６０﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６４６２ ＋１０１﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒２１００ －１４﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

