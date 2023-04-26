【聚焦人幣】人幣中間價貶３９０點子，報６﹒９２３７

《經濟通通訊社２６日專訊》美元走強加上市場彌漫對中國資產的負面情緒，人民幣受到打
壓。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２３７，較上個交易日大跌３９０點子
，三連貶，刷自３月１３日以來一個半月新低，上個交易日報６﹒８８４７。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒９２３７ ＋３９０﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒５９９９ －１１０﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１８０３ ＋４４６﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８８２１ ＋４９﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒５９４１ －９８﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５９２０ －２１３﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２５３８ ＋３８﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１７４９ ＋９５﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒７６３７ ＋２６﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０８３１ －３７﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４２８ ＋１﹒８０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒７４１４ －８６０﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６４６２ ＋１０１﹒００
１人民幣╱韓元 １９３﹒２１００ －１４﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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