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即市新聞

26/04/2023 09:23

【聚焦人幣】人幣中間價貶３９０點子，報６﹒９２３７

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美元走強加上市場彌漫對中國資產的負面情緒，人民幣受到打
壓。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２３７，較上個交易日大跌３９０點子
，三連貶，刷自３月１３日以來一個半月新低，上個交易日報６﹒８８４７。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９２３７　＋３９０﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒５９９９　－１１０﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１８０３　＋４４６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８８２１　　＋４９﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒５９４１　　－９８﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５９２０　－２１３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２５３８　　＋３８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１７４９　　＋９５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒７６３７　　＋２６﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０８３１　　－３７﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４２８　　　＋１﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒７４１４　－８６０﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒６４６２　＋１０１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒２１００　　－１４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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