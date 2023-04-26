《鍾之日記》內房表現穩，港所止連跌

《鍾之日記》４月２６日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



香江魚缸昨日（２５日）失守２５０天線，吸引部分資金趁低吸納，今早低開９６點後，科

技股獲支持，帶動恒指逐步向上修復，恒指午後升至１９９００水平後有回吐壓力，但於２５０

天線前力保不失，最終全日收報１９７５７，升１３９點或升０﹒７１％，主板成交

９７８﹒８８億元。

重磅科技股遭遇利淡消息拖累，騰訊（００７００）南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ旗下

Ｐｒｏｓｕｓ場內出售７８﹒９６萬股，令持股比例降至不足２６％，但騰訊股價早段低開後有

資金追捧多隻主要科技股，加上報道指騰訊計劃投資更多在歐洲的遊戲工作室，以減低對中國地

區的倚賴，分散收入來源，騰訊低開高走，最終收報３４８﹒２元，升２﹒９％。



＊滬指六連跌，深市大反攻＊



外圍市場不穩，滬深股市今日亦表現分化。滬市上演穩盤大戰，銀行股顯著回調，地產股下

跌，但在汽車、軍工、光伏等板塊拉漲下指數好淡爭持，一直維持至全日收市，滬綜指收跌

０﹒０２％，為連續第六個交易日下跌，創近一個月以來收市新低。科技股今日大反攻，新能源

車、環保能源急漲，醫藥、ＡＩＧＣ等概念反彈，帶領深市終結五連跌，深成指升０﹒３３％，

創業板指漲１﹒５４％。

兩市全日成交１１２２２億元人民幣，按日減少１％，連續第十七個交易日破萬億，陸股通

恢復淨流入約７﹒５億元人幣。

此前有外媒指在本月召開的中國市場利率定價自律機制會議上，銀行被敦促降低存款利率，

內地官媒引述銀行業人士透露，在有關座談會上，壓降銀行存款成本成為參會銀行的共識，與會

銀行建議進一步降低部分存款的利率加點上限。不過有內媒評論稱，近期部分中小銀行下調存款

利率，更多屬於金融機構的市場化行為，是銀行基於自身經營考量做出的自主決策，對此要理性

看待。



＊房地產稅聞樓梯響？內房表現穩＊



中國自然資源部宣布中國全面實現不動產統一登記，數據庫覆蓋全國、實時更新，包含１５

億多條不動產登記信息，目前累計頒發不動產權證書近８億本。中國在最近十多年來一直在討論

房地產稅的徵收，但始終處於公眾討論階段，而今次全國不動產數據庫的設立被視作是房地產稅

出台的準備工作之一，市場擔憂房地產稅推出已在路上。

不過內房股今日仍升，綠景中國（０００９５）漲５﹒４％，越秀地產（００１２３）升

３﹒６％，綠城（０３９００）升２﹒５％，潤地（０１１０９）升２﹒２％，碧桂園

（０２００７）升２％，保利置業集團（００１１９）升１﹒５％，中海外（００６８８）升

１﹒１％，中國金茂（００８１７）揚０﹒７％。

內媒引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，在中國全面實現不動產統一登記後，的

確會為房地產稅等工作開展提供更便利的條件，但不應理解為房地產稅要開徵。有市場評論認為

，徵收房地產稅將為岌岌可危的地方財政帶來大量收入，但如今中國房地產行業已十分脆弱，經

不起更多打擊，徵收房地產稅相當於飲鳩止渴，現在並不是好時機。



＊首季盈利勝預期，港交所止六連跌＊



港交所（００３８８）今年首季按年多賺２８％至３４﹒０８億元，較市場預期增長１８％

理想，季度收入及其他收益總額按年增１９％至５５﹒５８億元，當中主要受惠於公司資金投資

表現由虧損１﹒０４億元轉賺５﹒４９億元，而主要業務收入則按年升５％至５０﹒０４億元。

港交所表示，首季收入和其他收益、溢利都是歷來第二高，僅次於２０２１年首季紀錄。港

交所行政總裁歐冠昇稱，期內港股成交額受累經濟疲弱，但衍生產品市場保持增長，而交易所繼

續落實多項戰略舉措，包括推出全新特專科技公司上市機制、落實擴大滬深港通投資範圍和改良

交易日曆安排。

不過首季滬深港通的收入及其他收益５﹒６４億元，按年跌１２﹒０１％，其中來自交易及

結算活動錄得４﹒１１億元，減少１５﹒４３％。北向及南向交易平均每日成交金額分別達

９７０億元人民幣及３７５億元。

港交所旗下倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）因去年鎳市場波動而取消交易，遭部分投資者發起訴

訟追討。港交所在最新季度表示，目前累計有５項申索案件以ＬＭＥ和ＬＭＥ Ｃｌｅａｒ為被

告人，ＬＭＥ將積極抗辯，但現階段沒有足夠資料估量該等申索的財務影響、法律程序最終解決

的時間和結果，暫時沒為事件作撥備。雖然續不為事件撥備，港交所指出，期內專業費用支出因

鎳事件而推高。集團首季專業費用按年倍增至６８００萬元，佔總營運支出比例５﹒２％。港交

所季度營運支出按年增１１％至１３﹒０３億元。

港交所今日微升１﹒２％，報３２９元，止六連跌。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

