  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/04/2023 08:26

【恒大困局】恒大地產：截至２月底未清償到期債務２３７１億人幣

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國恒大（０３３３３）旗下恒大地產在深交所公布，截至２
月末涉及未能清償的到期債務（不含境內外債券）共計約２３７０﹒７１億元（人民幣．下同）
。其中，逾期商票共計約２４７９﹒７５億元，而涉及標的金額３０００萬元以上未決訴訟案件
數量共１３１７件，標的總金額約３１２４﹒５５億元。
　　截至３月底，恒大地產被列為失信被執行人的情形達４４項。（ｃｔ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話26/04/2023
譚仔國際(02217)料全年純利跌最多35%
人氣文章財經熱話26/04/2023
【虛幣世界】「空軍」被清算加密貨幣造好，比特幣重上二萬八美元
人氣文章財經熱話25/04/2023
「開心香港」連串活動推出兼五一假期臨近　本地消費股邊隻可吼？
人氣文章中國故事25/04/2023
《神州經脈》政治局會議料本周召開　不動產全面實現統一登記
人氣文章香港要聞25/04/2023
消息：行會通過亂拋垃圾罰款增至3千元，店舖阻街罰6千
人氣文章香港政情25/04/2023
劉兆佳料區議會設委任和間選議席，直選議席不足一半
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金