【恒大困局】恒大地產：截至２月底未清償到期債務２３７１億人幣

《經濟通通訊社２６日專訊》中國恒大（０３３３３）旗下恒大地產在深交所公布，截至２

月末涉及未能清償的到期債務（不含境內外債券）共計約２３７０﹒７１億元（人民幣．下同）

。其中，逾期商票共計約２４７９﹒７５億元，而涉及標的金額３０００萬元以上未決訴訟案件

數量共１３１７件，標的總金額約３１２４﹒５５億元。

截至３月底，恒大地產被列為失信被執行人的情形達４４項。（ｃｔ）

