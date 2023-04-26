《經濟通通訊社２６日專訊》中國恒大（０３３３３）旗下恒大地產在深交所公布，截至２
月末涉及未能清償的到期債務（不含境內外債券）共計約２３７０﹒７１億元（人民幣．下同）
。其中，逾期商票共計約２４７９﹒７５億元，而涉及標的金額３０００萬元以上未決訴訟案件
數量共１３１７件，標的總金額約３１２４﹒５５億元。
截至３月底，恒大地產被列為失信被執行人的情形達４４項。（ｃｔ）
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26/04/2023 08:26
【恒大困局】恒大地產：截至２月底未清償到期債務２３７１億人幣
《經濟通通訊社２６日專訊》中國恒大（０３３３３）旗下恒大地產在深交所公布，截至２
月末涉及未能清償的到期債務（不含境內外債券）共計約２３７０﹒７１億元（人民幣．下同）
。其中，逾期商票共計約２４７９﹒７５億元，而涉及標的金額３０００萬元以上未決訴訟案件
數量共１３１７件，標的總金額約３１２４﹒５５億元。
截至３月底，恒大地產被列為失信被執行人的情形達４４項。（ｃｔ）
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