【聚焦人幣】人幣即期開市貶３５點後跌幅擴，盤中失守６﹒９３關

《經濟通通訊社２６日專訊》美元走強加上市場彌漫對中國資產的負面情緒，人民幣受到打

壓。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２３７，較上個交易日大跌３９０點子

，三連貶，刷自３月１３日以來一個半月新低，上個交易日報６﹒８８４７。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早亦低開３５點子報６﹒９１９８，其後跌幅迅速擴

大，接連跌穿６﹒９２及６﹒９３關口，目前報６﹒９２５４跌９１點子，續創逾一個半月新低

，上個交易日即期匯率收盤報６﹒９１６３。

國務院辦公廳發布關於推動外貿穩規模優結構的意見，提出強化貿易促進拓展市場、穩定和

擴大重點產品進出口規模、加大財政金融支持力度等五方面共１８條意見，其中包括鼓勵金融機

構創新完善外匯衍生品和跨境人民幣業務，進一步擴大跨境貿易人民幣結算規模，更好滿足外貿

企業匯率避險和跨境人民幣結算需求。



＊節前購匯需求增加等導致人民幣走勢偏弱＊



交易員稱，中美利差倒掛加深疊加資金階段性外流，另外企業結匯意願不高，節前購匯需求

增加等導致人民幣走勢偏弱，但在美國聯儲局加息進入尾聲大背景下，人民幣的調整空間料有限

，操作上仍可尋機結匯。（ｊｔ）

