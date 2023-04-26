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即市新聞

26/04/2023 16:51

【聚焦人幣】人幣即期收跌４４點失守６﹒９２，創逾一個半月新低

　　《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅低開後繼續下行
，接連跌穿６﹒９２及６﹒９３關口，盤中最低見６﹒９３２０，不過其後跌幅收窄，收盤報
６﹒９２０７，較上個交易日４時３０分收盤價跌４４點子，四連跌，創３月１０日以來逾一個
半月新低。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升８３點子，報６﹒９３１２。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２３７，較上個交易日大跌３９０點子
，三連貶，刷自３月１３日以來一個半月新低，上個交易日報６﹒８８４７。
　
＊分析料人民幣繼續調整空間有限，仍可尋機結匯＊
　
　　交易員指出，銀行業危機並未散去，避險情緒助力美指企穩，另外節前客盤購匯需求略增而
國內經濟表現平平又降低了結匯需求，供需失衡拖累人民幣表現。不過他們表示，受制於中美利
差倒掛，人民幣對美元近期調整反應不大，但隨著中國經濟逐漸回到疫情前軌道，市場焦點料從
情緒和地緣政治轉向經濟數據和企業盈利，人民幣繼續調整空間料有限，但操作上仍可尋機結匯

　
＊中金：人民幣匯率貶值壓力可控，短期調整或是結匯入場良機＊
　
　　中金公司發布的最新報告稱，儘管二季度人民幣匯率面臨一些壓力，但在支撐因素作用下，
人民幣匯率的貶值壓力總體可控，短期調整或為結匯需求提供較好的入場水平。報告並認為，中
長期看，海外主要央行加息周期都將或早或晚進入尾聲，美債收益率與美元指數也可能進一步回
落；隨著後續國內經濟基本面的恢復走強或得到進一步確認，中美經濟周期的錯位也可能為人民
幣資產吸引更多海外資金流入。中金維持年底人民幣匯率將升至６﹒５－６﹒６之間的判斷。
（ｊｔ）

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