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26/04/2023 17:49

【大國博弈】中央軍委副主席張又俠會見巴國陸軍參謀長

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國國防部公布，中央軍委副主席張又俠今日下午在北京會見
巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾。張又俠表示，中巴是全天候戰略合作夥伴和「鐵桿」朋友，兩國互
信和友誼始終堅如磐石，是地區乃至世界和平、穩定、繁榮的重要因素。無論國際風雲如何變化
，中方始終將巴置於周邊外交優先方向，始終堅定支持巴維護國家主權和領土完整、發展利益、
民族尊嚴，願與巴方構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。中國軍隊願同巴軍隊一道，進一步
深化拓展務實合作，不斷將兩軍關係推向更高水平，攜手維護兩國共同利益和地區和平穩定。
　　穆尼爾說，將堅定支持中國在香港、台灣、新疆、南海等問題上的核心利益，願進一步加強
與中國軍隊的戰略溝通、務實交流、反恐合作，共同提升應對各種安全挑戰的能力，為國際與地
區的和平穩定作出貢獻。
　　穆尼爾自２０２２年１１月３０日出任巴基斯坦陸軍參謀長，接替此前退休的巴傑瓦，他上
任之際正值巴基斯坦陷入政治混亂和債務危機的雙重困境。由於巴基斯坦擁有核武，陸軍參謀長
被認為是該國最具權勢的官職，對巴國內外部事務發揮重大影響。（ｅｙ）

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