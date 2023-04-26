【政策解讀】中國全面實現不動產統一登記，並非單純為開徵房產稅

《經濟通通訊社２６日專訊》自然資源部４月２５日宣布，中國全面實現不動產統一登記，

意味著經過１０年努力，涵蓋所有不動產物權的不動產統一登記制度全面建立。專家認為，不動

產統一登記為中國未來稅制改革奠定基礎，預計開徵房產稅將明顯加速推進，但也不能簡單理解

成這是要為徵收房地產稅做準備。



＊早期不動產登記工作分散於多個部門＊



綜合內媒報道，中國早期的土地、房屋、林地、海域等各類不動產登記職責分散在多個部門

，不利於保護民眾的重大財產權及保障相關交易安全，亦增加民眾負擔和政府治理成本。

２００７年出台的《物權法》明確規定「國家對不動產實行統一登記制度」，就為建立不動產統

一登記制度指明方向、奠定法律基礎。

２０１３年３月，中國決定建立不動產統一登記機構，提出將分散在多個部門的不動產登記

職責整合，實現登記機構、登記簿冊、登記依據和信息平台「四統一」改革任務。２０１６年，

國土資源部發布《不動產登記暫行條例實施細則》，列明登記的適用對象包括：集體土地所有權

；房屋等建築物、構築物所有權；森林、林木所有權；耕地、林地、草地等土地承包經營權；建

設用地使用權；宅基地使用權；海域使用權；地役權；抵押權；法律規定需要登記的其他不動產

權利。２０１８年，自然資源部宣布不動產登記信息管理基礎平台已實現全國聯網。

如今，中國全面實現不動產統一登記，對普通老百姓而言，最大的好處是從「多地、多門、

多次」辦理到「一窗、一網、一次」、甚至「不見面」辦成，大大減少時間成本。目前不動產統

一登記數據庫覆蓋全國、實時更新，包含１５億多條不動產登記信息，並已累計頒發不動產權證

書７﹒９億多本、不動產登記證明３﹒６億多份，２０００多個市縣同步頒發電子證書證明

３﹒３億多本。



＊專家：摸清不動產「家底」，提高交易效率，減少權屬糾紛＊



廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，不動產統一登記的首要意義是落實

《物權法》，保障不動產交易安全，保護不動產權利人的合法財產權；其次是整合散亂在各職

能部門之間的不動產碎片信息，摸清不動產「家底」，為政策制定和執行提供基礎數據，提高政

府治理效率和水平。

他直言，不動產統一登記的最大意義在於為現代國家公共財政提供基礎，「是建立和實施不

動產稅制的前提和基礎」。經過法定程序的登記，不動產擁有者對於不動產事實上擁有了所有權

，也就具備了徵收不動產稅的基礎。在此基礎上，根據基本不動產需求免稅的原則，扣除基本需

求的免稅面積外，所有人擁有的其他不動產將一律進入徵稅範疇，並根據不動產的基本情況（坐

落、年代、地價、產權形式等）評估房屋的市場價值，按章徵稅。

中指研究院市場研究總監陳文靜也認為，全面實現不動產統一登記，有利於提高不動產交易

效率，減少權屬糾紛，有利於更好地保護不動產權利人合法財產權，並有助提高政府管理工作效

率，提高登記質量，降低管理成本；同時也有利於房地產調控政策的統一部署。陳文靜同時指出

，徵收房地產稅的前置條件就包括全國不動產統一登記和全國聯網，中國全面實現不動產統一登

記，也就意味著房地產稅徵收的前提條件進一步完善。



＊樓市復甦情況尚不穩固，料短期內不會徵收房產稅＊



至於房產稅徵收時間，陳文靜認為短期內徵收的機會不高。雖然首季全國房地產市場有所修

復，開發投資、新開工等供給端指標恢復仍顯疲弱，房地產對於宏觀經濟的拖累效應仍在。此外

，４月以來，新房市場活躍度不佳，據中指研究院數據，重點５０城新房周度成交面積較３月周

均下降２０％左右，買樓者置業情緒和預期仍不穩固，短期房地產市場仍需要政策支持，當前並

不是展開房地產稅試點的合適時機。

易居研究院研究總監嚴躍進則認為，不動產統一登記不能簡單理解為要徵收房產稅，但反過

來看，不動產統一登記後，房地產稅等工作開展會更加順暢和容易。他表示，不動產統一登記的

出發點比徵稅更廣，是房地產領域一項重要的制度突破，解決了很多房產登記工作的歷史遺留問

題，實現全國房產信息互通，使各地房地產制度、政策調控等更好統一，並對深刻理解房地產市

場有積極作用。（ｓｌ）

