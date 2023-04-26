【大國博弈】美議員要求制裁雲計算中企，外交部：損美消費者利益

《經濟通通訊社２６日專訊》美國共和黨議員要求拜登總統對華為和其他的中國雲計算公司
施加制裁，以保護美國國家安全。
中國外交部發言人毛寧對此表示，一貫反對泛化國家安全概念、無理打壓中國企業，這種人
為干預中美正常經貿往來的行徑不得人心，最終也將損害美國消費者自身的利益。（ｄｗ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
|財經熱話26/04/2023
【五一效應】濠賭股黃金周能否發圍？銀娛持續回調可優先留意！
|香港要聞26/04/2023
林世雄:就引入「雲巴」進行調研，審視可行性
|香港要聞26/04/2023
消息：房委會收緊綠表申請者買居屋資格，兩年內不得持有物業
|中國故事26/04/2023
【政策解讀】中國全面實現不動產統一登記 並非單純為開徵房產稅
|香港政情26/04/2023
民主黨冀區議會容納不同聲音，建制派歡迎多元組成
|FOCUS26/04/2023
【FOCUS】白髮對決2.0啟幕 拜登醞對華辣招
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰