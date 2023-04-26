【香港政情】陳茂波帶領官員出席立法會前廳交流會，研經濟新方向

《經濟通通訊社２６日專訊》立法會舉行第９次前廳交流會，由財政司司長陳茂波帶領多名

官員出席與議員對話，出席官員包括發展局局長甯漢豪、財經事務及庫務局局長許正宇、房屋局

局長何永賢及物流局局長林世雄等。

政府表示，今次交流會的主題為「新時代、新階段下香港經濟發展新方向」，冀討論創新科

技、金融服務、土地發展、房屋及運輸物流等議題。（ｒｈ）

