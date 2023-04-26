【香港政情】傳行會下周討論區議會方案，料新增資格審查機制

《經濟通通訊社２６日專訊》行政長官李家超昨日表示，地區行政檢討已進入尾聲，區議會

仍值得保留，日後其產生辦法將有多種方式，議席數目與現屆相若、議員薪金津貼維持不變等。

據《星島日報》專欄文章指，行政會議昨天沒有討論改革方案，但定於下周一（１日）勞動節假

期舉行簡介會，料下周二（２日）行會將正式討論及通過，再交由立法會審議。

現時區議會有４５２個民選議席，政圈早傳出，新一屆區會採取「直選、間選、委任」混合

模式，其中直選議席大削至約三分一。



＊譚耀宗：資審會可涵蓋區議會＊



完善選舉制度後，港府增設候選人資格審查委員會，負責審查及確認特首、立法會及選委會

參選人資格，但不包括區議會。全國港澳研究會副會長譚耀宗認為，資審會可「睇埋」區議會參

選人資格。全國港澳研究會顧問劉兆佳則指，倘在區選引入資格審查機制，在原有的資審會上增

加權力，或設立新機制亦可，旨在防止反中亂港分子插手區議會事務。



＊湯家驊：毋須將「愛國者治港」全套要求放到區議會＊



不過，行會成員湯家驊認為，法制上區議會並非政治組織，而是地區服務提供者和諮詢架構

，個人認為除非區議會角色有變，否則未必要將「愛國者治港」全套要求放到區會上。

目前參選立法會須獲選委提名，方可入閘，譚耀宗認為，無必要將有關模式加諸區議會，相

信由有關選區的選民提名便可。（ｃｌ）

