【外圍經濟】蘋果計劃推出ＡＩ驅動健康指導服務和情緒追踪工具

《經濟通通訊社２６日專訊》蘋果正在開發一款人工智能驅動的健康指導服務和追踪情緒新

技術。

知情人士透露，這項代號為Ｑｕａｒｔｚ的新服務旨在讓用戶保持鍛煉，改善飲食習慣，幫

助他們改善睡眠。產品會利用人工智能和Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ的數據來提出建議，並創建針

對用戶的指導計劃。

該服務計劃於明年推出，但最終可能會被取消或推遲。（ｒｃ）

