  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/04/2023 10:51

【外圍經濟】蘋果計劃推出ＡＩ驅動健康指導服務和情緒追踪工具

　　《經濟通通訊社２６日專訊》蘋果正在開發一款人工智能驅動的健康指導服務和追踪情緒新
技術。
　　知情人士透露，這項代號為Ｑｕａｒｔｚ的新服務旨在讓用戶保持鍛煉，改善飲食習慣，幫
助他們改善睡眠。產品會利用人工智能和Ａｐｐｌｅ　Ｗａｔｃｈ的數據來提出建議，並創建針
對用戶的指導計劃。
　　該服務計劃於明年推出，但最終可能會被取消或推遲。（ｒｃ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態26/04/2023
拜登正式宣布角逐連任，或與特朗普再度對決
人氣文章大行報告26/04/2023
【大行炒D乜】大摩點評資源股　一表睇晒好清晰
人氣文章財經熱話26/04/2023
科技股調整幅度比預期大　熊麗萍：商湯蟹貨多不宜沾手
人氣文章專訪26/04/2023
【專訪】陶冬：馬克龍尋求與美國不同的對華路線（去片）
人氣文章財經熱話26/04/2023
騰訊再遭南非大股東減持，Prosus持股比例降至25.99%
人氣文章90後投資達人 - 朱公子26/04/2023
香港正式大力擁抱加密貨幣，比特幣嘅前途會如何？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金