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26/04/2023 07:53

《國企紅籌》華能國電（００９０２）首季盈利升逾３倍

　　《經濟通通訊社２６日專訊》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）公布，截至３
月３１日止首季純利２２﹒５億元（人民幣．下同），升３﹒３倍，每股盈利１０分。
　　該集團指，扣除非經常性損益之純利增２﹒４倍，至２０億元，收入約６５３億元，升
０﹒０３％，加權平均淨資產收益率３﹒３４％，升５﹒９６個百分點。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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