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26/04/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒０９億元，買中移沽中芯

　　《經濟通通訊社２６日專訊》昨日（２５日）恒指低開５６點，報１９９０３點。最高跌
４９點報１９９１０點，最低跌４３２點報１９５２７點。恒指收報１９６１７點，跌３４２點
或１﹒７１％。
　　北水全日淨流入２１﹒０９億元，增加９８４﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是中國移
動（００９４１）、恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是
中芯國際（００９８１）、比亞迪股份（０１２１１）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交１０６６﹒５７億元增加１０﹒６％。其中港股通成交２９３﹒９億元，佔總成交
２７﹒６％。
　
＊匯證維持中移動買入評級＊
　
　　匯證發表研報指，中國移動今年第一季服務收入按年增８﹒３％，ＥＢＩＴＤＡ和純利分別
增４﹒９％和９﹒５％；ＤＩＣＴ收入增長２３﹒９％至２９４億元人幣，繼續作為集團增長動
力。報告維持中移動Ａ、Ｈ股的「買入」評級，Ｈ股目標價維持８２元，Ａ股目標價則將１１３
元調升至１１６元人民幣，以反映Ａ股更高的溢價。
　　報告指，中移動上季表現大致符合預期，對集團未來的預測並未改變。該行與市場普遍預期
的差距主要來自對收入增長步伐的不同看法，市場預期集團今明兩年收入將分別增長８﹒４％和
７﹒３％，而該行預測則分別為６％和５﹒２％，認為相關差異源於設備銷售，其波動性相對較
大，惟對盈利和ＤＩＣＴ業務的增長影響較小。
　　中國移動升０﹒８９％報６７﹒９元，北水淨買入８﹒３億元；恒生中國企業跌１﹒８％報
６６﹒７２元，北水淨買入５﹒６億元；美團跌４﹒３６％報１３１﹒６元，北水淨買入１﹒９
億元。
　　中芯國際跌５﹒６５％報２１﹒７元，北水淨賣出２﹒３億元；比亞迪股份跌２﹒９６％報
２２３元，北水淨賣出２﹒２億元；藥明生物跌７﹒１２％報４６﹒３元，北水淨賣出１﹒８億
元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　８﹒２８
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　５﹒６４
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒９０
　　中國石油股份　（００８５７）　　　　　　１﹒０６
　　中國聯通　　　（００７６２）　　　　　　０﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際　　（００９８１）　　　　　－２﹒２５
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－２﹒２３
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－１﹒７７
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－１﹒０９
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－０﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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