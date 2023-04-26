《日入而息》港交所首季多賺２８％勝預期，平保首季盈利增４９％

《今天重點》

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港交所（００３８８）首季滬深港通收入及其他收益按年跌１２％；港交所未為ＬＭＥ鎳訴訟作

出撥備；歐冠昇稱今年開局良好，經濟疲弱影響全球市場成交額；首季盈利３４﹒０８億元，按

年升２８％，勝預期；小股東冀外國公司可在港舉行股東會，港交所表示上市條例有規定

渣打（０２８８８）首季基本稅前盈利升２３％至１７﹒０６億美元；渣首季淨息差按年升３４

基點至１﹒６３％，信貸減值降８７％；料今年收入升１０％，擬明年底前向股東回報超過５０

億美元；渣打溫拓思稱歐美銀行倒閉事件無構成影響，港按揭需求正復甦

平保（０２３１８）首季純利按年升４９％至３８３﹒５２億人幣

招行（０３９６８）首季純利升７﹒８％至３８８﹒４億人幣

中海外（００６８８）首季收入按年升１０﹒６％，經營溢利升３４％

恒指公司諮詢容許外國公司納恒指，取消香港成份股數目上限規定

外媒指騰訊計劃投資更多海外遊戲資產；騰訊遭南非大股東減持，Ｐｒｏｓｕｓ沽近７９萬股騰

訊套２﹒７億

證監會禁止前康宏持牌代表羅致健重投業界十年並罰款約５４萬元

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《即日市況》

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恒指全日高收１３９點報１９７５７，科指高收４７點報３８７２

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《深滬股市》

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穩盤大戰微跌收場，滬綜指收軟０﹒０２％六連跌

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《美元匯價》

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歐元１﹒０９５０是最接近的支持位

歐元最新報１﹒１０３８╱４２，日圓最新報１３３﹒３５╱３７

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《公司業績》

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港交所（００３８８）首季滬深港通收入及其他收益按年跌１２％

渣打（０２８８８）首季基本稅前盈利升２３％至１７﹒０６億美元

中遠海運港口（０１１９９）首季純利跌１７﹒９％至６２５０萬美元

平保（０２３１８）首季純利按年升４９％至３８３﹒５２億人幣

招行（０３９６８）首季純利升７﹒８％至３８８﹒４億人幣

上海醫藥（０２６０７）首季多賺逾２１％至１５﹒１８億人幣

香港寬頻（０１３１０）中期純利跌９２﹒４％，息２０仙

安德利果汁（０２２１８）首季多賺逾９１％至６１９１萬人幣

中海外（００６８８）首季收入按年升１０﹒６％，經營溢利升３４％

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《公司資訊》

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新地（０００１６）料五一黃金周旗下十二大商場營業額升２５％

港交所（００３８８）未為ＬＭＥ鎳訴訟作出撥備；歐冠昇稱今年開局良好，經濟疲弱影響全球

市場成交額；首季盈利３４﹒０８億元，按年升２８％，勝預期；小股東冀外國公司可在港舉行

股東會，港交所表示上市條例有規定

碧桂園（０２００７）斥２８﹒２５億元人民幣投得杭州濱江區地塊

嘉華國際（００１７３）嘉峯匯夥拍國際ＣＦＡ註冊貓舍舉行分享會

比亞迪（０１２１１）在智利獲磷酸鐵鋰正極材料生產資質建廠許可

中芯集成今日申購，頂格申購需配市值４２３萬元

渣打（０２８８８）首季淨息差按年升３４基點至１﹒６３％，信貸減值降８７％；料今年收入

升１０％，擬明年底前向股東回報超過５０億美元；渣打溫拓思稱歐美銀行倒閉事件無構成影響

，港按揭需求正復甦

騰訊（００７００）再遭南非大股東減持，Ｐｒｏｓｕｓ持股比例降至２５﹒９９％；外媒指騰

訊計劃投資更多海外遊戲資產

阿里巴巴（０９９８８）旗下菜菜超市公司獲大幅增資，或大力發展社區電商業務；阿里雲宣布

史上最大規模降價，核心產品降幅高達５０％

創興銀行提供大灣區物業貸款服務及財富管理服務

港鐵（０００６６）勞動節長周末八條路線加密列車班次至４６０班

中升（００８８１）擬斥約１５﹒８億元贖回部份２０２５年可換股債券

美團（０３６９０）首條上海無人機航線正式運作，１５分鐘內送餐

鷹君（０００４１）向科大及城大捐２００萬元設「鷹君集團獎學金」

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《國企紅籌》

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水發興業能源（００７５０）鄭清濤辭任主席，正物色繼任人選

五礦資源（０１２０８）首季銅總產量跌１３％，鋅總產量跌３８％

齊魯高速（０１５７６）首季利潤按年跌３﹒８％

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《神州民企》

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醫渡科技（０２１５８）聯屬公司中標蘇州大學附屬第一醫院項目

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《中國要聞》

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國家疾控局表示疫情零星散發，短期規模性疫情可能性小

首季商業銀行淨利增１﹒３％資本充足率１４﹒８６％

淄博政府坦言五一客量已超負荷，籲轉遊省內其他城市

浦東首季社會消費零售額增１４﹒５％，Ｋ１１將落戶

中證協要求券商全網排查證券領域涉非法證券活動信息

中國貿促會表示全球貿易投資促進峰會５月２４日舉辦

上海浦東到２０２５年零售總額將超過四千億元

國家市監局表示加強監管處罰，確保直播帶貨規範發展

房地產法學專家表示當前不宜增加房地產稅而應減稅

中國全面實現不動產統一登記，並非單純為開徵房產稅

廣東財經委促加快發展新型儲能產業：精準招引骨幹企業

俄媒指伏爾加汽車廠正與３間中企洽談組裝拉達汽車

核能發展藍皮書指２０３５年中國核能發電量料佔一成

專家料五一全國２﹒４億人次出遊，千二億消費勝疫前

粵港澳大灣區算力調度平台及資源專區於深圳發布

人行９５０億逆回購利率持平，淨投放６３０億

上海市黃浦區攜華為構建城區數字底座、探索元宇宙

韓正會見星巴克舒爾茨：歡迎續積極參與中國經濟建設

北京首季技術合同成交額１８９５億元，增１７％

內地１８城今年首輪土拍近半「觸頂」成交

北京紀委監委駐市審計局紀檢監察組原組長孫志亭被查

官媒表示理性看待存款利率下行

銀行業召開座談會，壓降存款成本成共識

全國首個算力交易平台於上海浦東正式發布

廈門網絡主播被指逃稅２３７萬，遭重罰５４６萬

交通運輸部等：督促網約車平台落實明碼標價等要求

上海展覽中心原黨委副書記孫小明被開除黨籍

科龍顧雛軍索過億國家賠償，最高院維持４３萬原判

銀保監表示至一季末養老理財產品發行規模１００５億元；首季末銀行業金融機構不良率降至１

﹒６８％

銀來集團非法集資１４３億元人民幣，兩負責人被判無期

安永大灣區卓越服務中心落戶前海

內地多間村鎮銀行獲批解散

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒０３％，本田將向台積電採購車用半導體

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《國際要聞》

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小麥種植者要求加拿大政府允許聘用外來工人

拜登正式宣布角逐連任，或與特朗普再度對決

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《外圍經濟》

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巴西央行行長表示保持利率不變的政策正確

瑞銀表示銀行業危機後貸款放緩令人擔憂

第一共和銀行或考慮變賣多達１０００億美元資產

美國服裝公司Ｇａｐ及汽車公司斯泰蘭蒂斯開始裁員

英國將決定微軟是否可以收購遊戲製造商動視暴雪

蘋果計劃推出ＡＩ驅動健康指導服務和情緒追踪工具

美聯儲局本周五公布對矽谷銀行監管的內部審查

歐盟確認１９家科企須遵守ＤＳＡ，包括阿里、蘋果及谷歌等

抖音表示平台服務商數量增速月環比超兩成，交易規模增速超３０％

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《大國博弈》

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中央軍委副主席張又俠會見巴國陸軍參謀長

美議員要求制裁雲計算中企，外交部表示損美消費者利益

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《ＡＩ熱潮》

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百度（０９８８８）文心一言大模型推理成本降為原來的十分之一

阿里（０９９８８）張勇稱２０萬企業用戶申請接入「通義千問」測試

騰訊雲與福建大數據集團合作，建「福建智力中心」

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《其他消息》

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深股通額度全日用近１６億元，外資結束連續三日淨流出；滬股通額度全日用近１１億元，外資

淨流入７﹒５億元

如心酒店１００房間轉青年宿舍，提供最多２００宿位

導演何爵天稱「戲院日」宣傳效益大，料周末入座率高

房委會表示過去３年每年平均收回１萬個公屋單位

首場「開心香港」美食巿集免費門票派發完畢

周賢明稱區議會直選議席比例是認受性重要標準，應放下委任制度

審計報告倡加強檢視圖書館資料，康文署稱不利國安書籍會被移除

據報加拿大安大略教師退休基金關閉駐香港中國股票投資團隊

梁文廣稱收緊資助房屋綠表申請人資格對公屋流轉影響輕微

Ｅｎｄｏｗｕｓ智安投在港推出線上財富管理及基金平台

消息指房委會收緊綠表申請者買居屋資格，兩年內不得持有物業

許正宇稱眾籌平台登記制旨在提高透明度，涵蓋外地進行之眾籌活動

金管局新指引防詐騙，匯豐表示已推出一系列保護持卡人措施；發新指引要求銀行加強支付保障

，銀行公會稱將依循指引

陳茂波稱對今年經濟復甦有信心，甯漢豪建議直接批核「龍頭」落戶

首場美食市集門票今早派發，深水埗民政諮詢中心出現人龍

香港海關抖音官方帳號正式啟用，宣傳片揭示常見不良營商手法

林世雄稱就引入「雲巴」進行調研，審視可行性

啟德天瀧下周五起標售１１６伙，實用１００２呎起

大灣區發展推廣中心正式投入運作，加強支援港人在區內發展

恒指公司諮詢容許外國公司納恒指，取消香港成份股數目上限規定

火幣申請香港加密貨幣交易牌照，孫宇晨：擬在港設新辦事處

證監會禁止前康宏持牌代表羅致健重投業界十年並罰款約５４萬元

運輸署表示８２％車輛已領取「易通行」車輛貼，社會已準備就緒

鄧炳強稱組織若無力令活動安全進行，取消是負責任做法

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