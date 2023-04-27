《外資精點》匯證：港交所首季表現勝預期，微升目標價至４２３元

《經濟通通訊社２７日專訊》匯證發表研報指，港交所（００３８８）今年首季業績在投資

收益支持下表現優於預期，惟交易相關收入僅符預期，成本更稍較預估低。報告維持「買入」評

級，目標價由４２２元輕微調升至４２３元。

報告指出，港交所首季交易相關收入按年跌１２﹒７％，但期內市場每日平均交易金額降幅

相約，因此對此不感意外；衍生產品收入回升，低上市相關收入仍較低迷，投資收入則受益於去

年的低基數而錄得優於預期的增長；而經營開支增速略快過預期。

報告認為，港股通的人民幣櫃台將於第二季推出、內地經濟復甦、上市活動回升、淨投資收

入繼續受益於現時的高利率水平，以及港美高息環境持續，均有望成為港交所今年表現的關鍵催

化因素。

報告上調港交所２０２３至２０２５年的盈利預測分別９﹒２％、４﹒８％和０﹒４％，以

反映高息環境下，較低的日均成交及較高的淨投資收入預期。（ａｃ）



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