  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/04/2023 11:07

《外資精點》匯證：港交所首季表現勝預期，微升目標價至４２３元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》匯證發表研報指，港交所（００３８８）今年首季業績在投資
收益支持下表現優於預期，惟交易相關收入僅符預期，成本更稍較預估低。報告維持「買入」評
級，目標價由４２２元輕微調升至４２３元。
　　報告指出，港交所首季交易相關收入按年跌１２﹒７％，但期內市場每日平均交易金額降幅
相約，因此對此不感意外；衍生產品收入回升，低上市相關收入仍較低迷，投資收入則受益於去
年的低基數而錄得優於預期的增長；而經營開支增速略快過預期。
　　報告認為，港股通的人民幣櫃台將於第二季推出、內地經濟復甦、上市活動回升、淨投資收
入繼續受益於現時的高利率水平，以及港美高息環境持續，均有望成為港交所今年表現的關鍵催
化因素。
　　報告上調港交所２０２３至２０２５年的盈利預測分別９﹒２％、４﹒８％和０﹒４％，以
反映高息環境下，較低的日均成交及較高的淨投資收入預期。（ａｃ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事27/04/2023
《京城近觀》「寺廟遊」成新寵　年輕人湧入雍和宮
人氣文章FOCUS27/04/2023
【FOCUS】俄烏升級一觸即發　勸和促談實質一步
人氣文章財經熱話27/04/2023
平保季績理想大行齊唱好　招行盈利增長減慢收入倒退　股價榮辱互見
人氣文章國際動態27/04/2023
分析指美國政府最快可能在6月出現債務違約
人氣文章財經熱話27/04/2023
《午市前瞻》期結日過後來或有機會夾淡倉 友邦86元不宜追
人氣文章香港要聞27/04/2023
團結香港基金料未來十年公屋供應36萬伙超長策目標　輪候時間降至4.6年
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金