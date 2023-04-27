《盤前攻略》道指跌納指升，恒指熊證比例回升，料今輕微低開

《經濟通通訊社２７日專訊》美國銀行系統危機暗湧再現，傳美國政府不願救援第一共和銀

行首季的嚴重資金外流，第一共和銀行股價大跌近三成再創新低，拖累道指跌２２８點。但

Ａｌｐｈａｂｅｔ 、Ｍｅｔａ和微軟等重磅科技股業績好過市場預期，帶動納指升５５點收市

。

中概股個別發展；拼多多（ＰＤＤ）升０﹒８８％報６５﹒１５美元，網易（ＮＴＥＳ）升

１﹒５７％報８５﹒８８美元，京東（ＪＤ）升１﹒５７％報３４﹒２３美元，百度

（ＢＩＤＵ）升０﹒１１％報１１７﹒０７美元。



＊夜期、ＡＤＲ下跌＊



恒指夜期跌２１點，報１９７３４，低水２３點。ＡＤＲ港股比例指數跌５９點，報

１９６９７。ＡＤＲ普遍受壓；阿里（０９９８８）ＡＤＲ較港股低２﹒４４％，折合

８１﹒２６港元；騰訊（００７００）ＡＤＲ較港股低０﹒８３％，折合３４５﹒３１港元；美

團（０３６９０）ＡＤＲ較港股低０﹒４５％，折合１３２﹒５０港元；匯控（００００５）

ＡＤＲ獨強，較港股高１﹒０２，折合５５﹒８１港元。



＊恒指牛區未殺清＊



恒指上日勉強守住２５０天線，但外圍氣氛偏淡，料今日期結日好淡爭持加劇；有「黑期」

之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報１９７３１，升５５點，恒指料跟隨輕微低開數十點。

參考恒指牛熊證街貨分布，上日牛證比例終於回落至６０％以下，牛熊比例收窄至５２比

４８，可預期短線沽壓或有可能解除。儘管如此，１９５００至１９５０８、１９４００至

１９４９９及１９３００至１９３９９區域仍分別有５８４份、４４８份及７７７份牛證對應期

指張數，或有可能吸引淡方作最後一擊，恒指才有望反彈，短線宜先觀望大市氣氛。（ｈｃ）

