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27/04/2023 08:36

《盤前攻略》道指跌納指升，恒指熊證比例回升，料今輕微低開

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國銀行系統危機暗湧再現，傳美國政府不願救援第一共和銀
行首季的嚴重資金外流，第一共和銀行股價大跌近三成再創新低，拖累道指跌２２８點。但
Ａｌｐｈａｂｅｔ　、Ｍｅｔａ和微軟等重磅科技股業績好過市場預期，帶動納指升５５點收市

　　中概股個別發展；拼多多（ＰＤＤ）升０﹒８８％報６５﹒１５美元，網易（ＮＴＥＳ）升
１﹒５７％報８５﹒８８美元，京東（ＪＤ）升１﹒５７％報３４﹒２３美元，百度
（ＢＩＤＵ）升０﹒１１％報１１７﹒０７美元。
　
＊夜期、ＡＤＲ下跌＊
　
　　恒指夜期跌２１點，報１９７３４，低水２３點。ＡＤＲ港股比例指數跌５９點，報
１９６９７。ＡＤＲ普遍受壓；阿里（０９９８８）ＡＤＲ較港股低２﹒４４％，折合
８１﹒２６港元；騰訊（００７００）ＡＤＲ較港股低０﹒８３％，折合３４５﹒３１港元；美
團（０３６９０）ＡＤＲ較港股低０﹒４５％，折合１３２﹒５０港元；匯控（００００５）
ＡＤＲ獨強，較港股高１﹒０２，折合５５﹒８１港元。
　
＊恒指牛區未殺清＊
　
　　恒指上日勉強守住２５０天線，但外圍氣氛偏淡，料今日期結日好淡爭持加劇；有「黑期」
之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報１９７３１，升５５點，恒指料跟隨輕微低開數十點。
　　參考恒指牛熊證街貨分布，上日牛證比例終於回落至６０％以下，牛熊比例收窄至５２比
４８，可預期短線沽壓或有可能解除。儘管如此，１９５００至１９５０８、１９４００至
１９４９９及１９３００至１９３９９區域仍分別有５８４份、４４８份及７７７份牛證對應期
指張數，或有可能吸引淡方作最後一擊，恒指才有望反彈，短線宜先觀望大市氣氛。（ｈｃ）

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