《異動股》維達國際挫逾１０％穿２５０天線，現報１９﹒５８元

《經濟通通訊社２７日專訊》維達國際（０３３３１）跌１０﹒１８％，報１９﹒５８元，

跌穿２５０天線（１９﹒９２３元），最低價１９﹒５８元，最高價２１﹒２元；成交７２﹒８

萬股，成交金額１５０６﹒４４萬元；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出４７７﹒５萬

元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１１３﹒２４萬元，加權平均成交價

２１﹒１０１元；現時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額３８﹒０１萬元，加權平均成

交價２０﹒００５元。



基本資料

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現價 １９﹒５８０ 變動 －１０﹒１８％

最高價 ２１﹒２００ 最低價 １９﹒５８０

成交股數 ７２﹒８萬股 成交金額 １５０６﹒４４萬

１０天平均 ２１﹒８７３ 歷史波幅％ ３７﹒９１４

２０天平均 ２０﹒９３１ 加權平均價 ２０﹒６９３

５０天平均 ２１﹒０４９ ＲＳＩ１４ ３７﹒０２４

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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出４７７﹒５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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維達國際（０３３３１） １９﹒５８０ －１０﹒１８

莎莎國際（００１７８） １﹒８４０ －１﹒０８

歐舒丹（００９７３） １９﹒９４０ ＋０﹒７１

恒安國際（０１０４４） ３６﹒１５０ －０﹒８２

晨鳴紙業（０１８１２） ２﹒３９０ －０﹒８３

陽光紙業（０２００２） ２﹒６７０ 無升跌

理文造紙（０２３１４） ３﹒２３０ －１﹒５２

巨子生物（０２３６７） ３９﹒１００ －０﹒２６

玖紙（０２６８９） ５﹒４３０ －１﹒２７

彌明生活百貨（０８４７３） ０﹒１８１ －４﹒７４

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（ｅｄ）

