  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/04/2023 09:40

《異動股》維達國際挫逾１０％穿２５０天線，現報１９﹒５８元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》維達國際（０３３３１）跌１０﹒１８％，報１９﹒５８元，
跌穿２５０天線（１９﹒９２３元），最低價１９﹒５８元，最高價２１﹒２元；成交７２﹒８
萬股，成交金額１５０６﹒４４萬元；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出４７７﹒５萬
元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１１３﹒２４萬元，加權平均成交價
２１﹒１０１元；現時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額３８﹒０１萬元，加權平均成
交價２０﹒００５元。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１９﹒５８０　變動　　　　　－１０﹒１８％
　　最高價　　　２１﹒２００　最低價　　　　　１９﹒５８０
　　成交股數　　７２﹒８萬股　成交金額　　１５０６﹒４４萬
　　１０天平均　２１﹒８７３　歷史波幅％　　　３７﹒９１４
　　２０天平均　２０﹒９３１　加權平均價　　　２０﹒６９３
　　５０天平均　２１﹒０４９　ＲＳＩ１４　　　３７﹒０２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出４７７﹒５萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　維達國際（０３３３１）　　　１９﹒５８０　－１０﹒１８
　　莎莎國際（００１７８）　　　　１﹒８４０　　－１﹒０８
　　歐舒丹（００９７３）　　　　１９﹒９４０　　＋０﹒７１
　　恒安國際（０１０４４）　　　３６﹒１５０　　－０﹒８２
　　晨鳴紙業（０１８１２）　　　　２﹒３９０　　－０﹒８３
　　陽光紙業（０２００２）　　　　２﹒６７０　　　　無升跌
　　理文造紙（０２３１４）　　　　３﹒２３０　　－１﹒５２
　　巨子生物（０２３６７）　　　３９﹒１００　　－０﹒２６
　　玖紙（０２６８９）　　　　　　５﹒４３０　　－１﹒２７
　　彌明生活百貨（０８４７３）　　０﹒１８１　　－４﹒７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態27/04/2023
美國起訴40名公安民警，中國公安部嚴正交涉抗議
人氣文章大行報告27/04/2023
【大行炒D乜】平保、招行、海螺季績榮辱互見　大行又點睇？一click就知道
人氣文章國際動態27/04/2023
阿根廷4月開始轉用人民幣支付中國進口貨品
人氣文章開市Good Morning27/04/2023
林家亨：港股近期跌勢全因拜登據限對華投資　下方支持位睇19580
人氣文章國際動態27/04/2023
習近平與澤連斯基通電話，中方將派代表訪烏等國溝通
人氣文章財經熱話27/04/2023
【虛幣世界】比特幣急跌後反彈，目前回穩至29000美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金