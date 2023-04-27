《異動股》維達國際挫逾１０％穿２５０天線，現報１９﹒５８元

《經濟通通訊社２７日專訊》維達國際（０３３３１）跌１０﹒１８％，報１９﹒５８元，
跌穿２５０天線（１９﹒９２３元），最低價１９﹒５８元，最高價２１﹒２元；成交７２﹒８
萬股，成交金額１５０６﹒４４萬元；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出４７７﹒５萬
元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１１３﹒２４萬元，加權平均成交價
２１﹒１０１元；現時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額３８﹒０１萬元，加權平均成
交價２０﹒００５元。
基本資料
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現價 １９﹒５８０ 變動 －１０﹒１８％
最高價 ２１﹒２００ 最低價 １９﹒５８０
成交股數 ７２﹒８萬股 成交金額 １５０６﹒４４萬
１０天平均 ２１﹒８７３ 歷史波幅％ ３７﹒９１４
２０天平均 ２０﹒９３１ 加權平均價 ２０﹒６９３
５０天平均 ２１﹒０４９ ＲＳＩ１４ ３７﹒０２４
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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出４７７﹒５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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維達國際（０３３３１） １９﹒５８０ －１０﹒１８
莎莎國際（００１７８） １﹒８４０ －１﹒０８
歐舒丹（００９７３） １９﹒９４０ ＋０﹒７１
恒安國際（０１０４４） ３６﹒１５０ －０﹒８２
晨鳴紙業（０１８１２） ２﹒３９０ －０﹒８３
陽光紙業（０２００２） ２﹒６７０ 無升跌
理文造紙（０２３１４） ３﹒２３０ －１﹒５２
巨子生物（０２３６７） ３９﹒１００ －０﹒２６
玖紙（０２６８９） ５﹒４３０ －１﹒２７
彌明生活百貨（０８４７３） ０﹒１８１ －４﹒７４
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（ｅｄ）