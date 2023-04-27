恒指半日高收１６點報１９７７３，平保升逾６％，招行跌逾６％

《經濟通通訊社２７日專訊》恒生指數半日收報１９７７３，升１６點或０﹒０８％，主板

成交４８２﹒８９億元。恒生中國企業指數報６６４１，跌１３點或０﹒２％。恒生科技指數報

３８３９，跌３２點或０﹒８４％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及比亞

迪股份（０１２１１）；阿里巴巴－ＳＷ收報８１﹒３元，跌２元或２﹒４％，成交２６﹒１５

億元；騰訊控股收報３４２﹒８元，跌５﹒４元或１﹒５５％，成交２２﹒７２億元；比亞迪股

份收報２３４﹒８元，升２元或０﹒８６％，成交１５﹒３５億元。

中國平安（０２３１８）升６﹒１１％，收報５４﹒７元，該股成交約２７７５萬股，涉資

１５﹒０４億元，盤中高見５５﹒３元，最低見５２﹒２５元；招行（０３９６８）跌

６﹒１９％，收報３７﹒１元，該股成交約２９５６萬股，涉資１１﹒１１億元，盤中高見

３８﹒５元，最低見３６﹒８５元。

國指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及比亞迪股份。科指三大成交股份依次

為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團（０３６９０）；美團收報１３２﹒２元，跌０﹒９元或

０﹒６８％，成交９﹒６１億元。（ｐｃ）

