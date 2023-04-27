《盤後部署》港股期結日企穩２５０天線，平保國壽走勢強勁可部署

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股消息好壞參半，一方面道指再受第一共和銀行消息拖
累向下，但重磅科技股業績好過市場預期支撐納指表現。港股期結日有波幅無升幅，全日於
２５０天線水平爭持激烈，午後有資金流入支撐恒指企穩１９８００水平，最終恒指繼續成功企
穩２５０天線，收報１９８４０，升８３點或升０﹒４２％，主板成交９７０﹒８８億元。國企
指數收報６６７５，升２１點或升０﹒３２％。科技指數收報３８６１，跌１０點或跌
０﹒２６％。。
友邦（０１２９９）公布，第一季新業務價值按年增長２８％，帶動股價裂口高開超過２％
，但開市後股價於８６元阻力水平有獲利盤湧出，一番爭持後最終未能企穩８６元，收報
８５﹒２元，升１﹒６１％。
＊保險股普天同興＊
平保（０２３１８）公布今年首三個月純利按年升４８﹒９％，期內壽險及健康險新業務價
值按年增長８﹒８％，股價高開逾１％後愈升愈有，午後強勢擴大升幅至超過一成，最終收市升
９﹒０２％，收報５６﹒２元，為全日最佳表現藍籌。
此外，今日將有更多內險股公布業績，受平保帶動，多隻內險股績前炒起；國壽
（０２６２８）升５﹒１４％，收報１４﹒７２元；財險（０２３２８）升１﹒１％，收報
９﹒２２元；太保（０２６０１）升４﹒５８％，收報２４元；新華保險（０１３３６）升
５﹒２６％，收報２２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒２８％；人保
（０１３３９）升２﹒７７％，收報２﹒９７元。
＊平保淨流入逾５億元，國壽走勢強勁＊
平保受業績帶動全日升超過９％，並以大陽燭一舉收復１０、２０、５０及１００天線，更
接連突破５３及５５元等重要阻力位，全日高見５６﹒８元，創３月８日以來新高。《經濟通
ＨＶ２報價系統》顯示，平保今日整體主動買沽比率為５９比４１，全日錄得淨流入超過
５﹒７３億元，按日大升逾１１倍，成交額亦較上日增加２３﹒５７億元。以目前強勁走勢而言
，平保大有機會挑戰１月高位６５﹒１元。
此外，多隻內險股績前炒高，其中國壽為全日第三大升幅藍籌。國壽全日整體主動買沽比率
為６２比３７，成交額較上日增加６﹒８５億元，全日錄得淨流入超過２﹒３億元。走勢上，今
日的大陽燭亦已突破１４﹒５阻力，初步上望１月高位１５﹒３６元，若業績有進一步驚喜以至
宏觀經濟數據改善，股價有望於今季上試１７﹒５元。（ｈｃ）
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