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27/04/2023 08:54

【虛幣世界】比特幣急跌後反彈，目前回穩至２９０００美元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》消息指，比特幣曾經急瀉，並跌至２７０００美元誰水平後立
即反彈，目前企穩２９０００美元，根據Ｃｏｉｎｇｌａｓｓ數據顯示，交易員在過去２４小時
內遭受了約３﹒１億美元的清算損失，因為加密貨幣價格的劇烈波動清算了多頭和空頭頭寸。
　　區塊鏈分析公司Ａｒｋｈａｍ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ指出，加密貨幣交易巨頭
Ｊｕｍｐ　Ｔｒａｄｉｎｇ在價格暴跌之前向交易所存入了２６６０萬美元的比特幣，向交易所
發送代幣通常表示有意出售。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２９１３９﹒４７元（美元．下同），升２﹒３４％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１９１６﹒７５元，升２﹒７２％；艾達幣報
０﹒４０８８元，升１﹒８４％；瑞波幣報０﹒４６８０元，升１﹒３４％。（ｕｌ）
　
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