《異動股》友邦（１２９９）高開逾２％，首新業務價值增２８％

《經濟通通訊社２７日專訊》友邦（０１２９９）現價升２﹒５６％，報８６元，以現價計
，該股暫連升３日，累計升幅４﹒３１％。該股成交約２２１萬股，涉資１﹒９０億元。
友邦保險公布截至今年３月底止第一季度新業務數據，該公司季度按固定匯率計算新業務價
值增長２８％報１０﹒４６億美元，新業務價值利潤率按年跌２﹒３個百分點至５２﹒３％，年
化新保費上升３４％至１９﹒９８億美元。友邦首季若按實質匯率計算，新業務價值增２３％，
新業務價值利潤率跌２﹒１個百分點，年化新保費上升２８％。
現時，恒生指數報１９７３６，跌２０點或跌０﹒１１％，主板成交１９﹒９７億元。國企
指數報６６２５，跌２９點或跌０﹒４４％。恒生科技指數報３８５０，跌２１點或跌
０﹒５７％。
即月期指新報１９７５２，跌３點，高水１６點。即月國指期貨報６６３８，跌１３點，高
水１３點。即月科指期貨新報３８４７，跌２９點，高水１點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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友邦（０１２９９） ８６﹒００元 升２﹒５６％
保誠（０２３７８） １０９﹒００元 跌０﹒５５％
宏利（００９４５） １４７﹒５０元 無升跌
中國平安（０２３１８） ５２﹒２５元 升１﹒３６％
國壽（０２６２８） １４﹒００元 無升跌
財險（０２３２８） ９﹒１２元 無升跌
太保（０２６０１） ２２﹒９５元 無升跌
眾安在綫（０６０６０） ２４﹒００元 無升跌
新華保險（０１３３６） ２０﹒９０元 無升跌
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（ｈｃ）
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