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27/04/2023 09:23

《異動股》友邦（１２９９）高開逾２％，首新業務價值增２８％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》友邦（０１２９９）現價升２﹒５６％，報８６元，以現價計
，該股暫連升３日，累計升幅４﹒３１％。該股成交約２２１萬股，涉資１﹒９０億元。
　　友邦保險公布截至今年３月底止第一季度新業務數據，該公司季度按固定匯率計算新業務價
值增長２８％報１０﹒４６億美元，新業務價值利潤率按年跌２﹒３個百分點至５２﹒３％，年
化新保費上升３４％至１９﹒９８億美元。友邦首季若按實質匯率計算，新業務價值增２３％，
新業務價值利潤率跌２﹒１個百分點，年化新保費上升２８％。
　　現時，恒生指數報１９７３６，跌２０點或跌０﹒１１％，主板成交１９﹒９７億元。國企
指數報６６２５，跌２９點或跌０﹒４４％。恒生科技指數報３８５０，跌２１點或跌
０﹒５７％。
　　即月期指新報１９７５２，跌３點，高水１６點。即月國指期貨報６６３８，跌１３點，高
水１３點。即月科指期貨新報３８４７，跌２９點，高水１點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　友邦（０１２９９）　　　　８６﹒００元　升２﹒５６％
　　保誠（０２３７８）　　　１０９﹒００元　跌０﹒５５％
　　宏利（００９４５）　　　１４７﹒５０元　　　　無升跌
　　中國平安（０２３１８）　　５２﹒２５元　升１﹒３６％
　　國壽（０２６２８）　　　　１４﹒００元　　　　無升跌
　　財險（０２３２８）　　　　　９﹒１２元　　　　無升跌
　　太保（０２６０１）　　　　２２﹒９５元　　　　無升跌
　　眾安在綫（０６０６０）　　２４﹒００元　　　　無升跌
　　新華保險（０１３３６）　　２０﹒９０元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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