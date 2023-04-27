《異動股》珍酒李渡（６９７９）收窄跌幅，現較招股價低１４％

《經濟通通訊社２７日專訊》珍酒李渡（０６９７９）現報９﹒３１元，較招股價
１０﹒８２元低１３﹒９６％。該股成交約２９５２萬股，涉資２﹒８０億元。
珍酒李渡開市破發，報９元，較招股價１０﹒８２元低１６﹒８２％，以每手２００股計，
不計手續費，每手蝕３６４元。
珍酒李渡早前公布招股結果，全球發售約４﹒９１億股，香港公開發售共有１０６７０份有
效申請，股份超購０﹒９４倍，一手２００股中籤率１００％。國際配售初步提呈超購約２﹒９
倍。該股香港及國際發售比例最終維持１比９。
現時，恒生指數報１９７３５，跌２１點或跌０﹒１１％，主板成交１２９﹒３５億元。國
企指數報６６１９，跌３４點或跌０﹒５２％。恒生科技指數報３８５１，跌２０點或跌
０﹒５４％。
即月期指新報１９７４２，跌１３點，高水６點。即月國指期貨報６６２３，跌２８點，高
水３點。即月科指期貨新報３８５６，跌２０點，高水７點。
上證綜合指數報３２６４，跌０點或跌０﹒００％，成交９０７﹒０１億元人民幣。
深證成份指數報１１１９６，升１０點或升０﹒０９％，成交１２８５﹒８２億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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珍酒李渡（０６９７９） ９﹒３１元 較招股價低１３﹒９６％
潤啤（００２９１） ６１﹒４０元 跌０﹒３２％
百威亞太（０１８７６） ２２﹒６０元 跌１﹒３１％
青啤（００１６８） ８３﹒８５元 升０﹒１２％
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（ｈｃ）
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