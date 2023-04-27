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即市新聞

27/04/2023 09:53

《異動股》珍酒李渡（６９７９）收窄跌幅，現較招股價低１４％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》珍酒李渡（０６９７９）現報９﹒３１元，較招股價
１０﹒８２元低１３﹒９６％。該股成交約２９５２萬股，涉資２﹒８０億元。
　　珍酒李渡開市破發，報９元，較招股價１０﹒８２元低１６﹒８２％，以每手２００股計，
不計手續費，每手蝕３６４元。
　　珍酒李渡早前公布招股結果，全球發售約４﹒９１億股，香港公開發售共有１０６７０份有
效申請，股份超購０﹒９４倍，一手２００股中籤率１００％。國際配售初步提呈超購約２﹒９
倍。該股香港及國際發售比例最終維持１比９。
　　現時，恒生指數報１９７３５，跌２１點或跌０﹒１１％，主板成交１２９﹒３５億元。國
企指數報６６１９，跌３４點或跌０﹒５２％。恒生科技指數報３８５１，跌２０點或跌
０﹒５４％。
　　即月期指新報１９７４２，跌１３點，高水６點。即月國指期貨報６６２３，跌２８點，高
水３點。即月科指期貨新報３８５６，跌２０點，高水７點。
　　上證綜合指數報３２６４，跌０點或跌０﹒００％，成交９０７﹒０１億元人民幣。
　　深證成份指數報１１１９６，升１０點或升０﹒０９％，成交１２８５﹒８２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　　變幅（％）　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　珍酒李渡（０６９７９）　　９﹒３１元　較招股價低１３﹒９６％
　　潤啤（００２９１）　　　６１﹒４０元　　　　　　跌０﹒３２％
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒６０元　　　　　　跌１﹒３１％
　　青啤（００１６８）　　　８３﹒８５元　　　　　　升０﹒１２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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