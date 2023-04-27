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27/04/2023 09:59

《異動股》香港寬頻曾挫逾一成，中期純利大跌９２％，中期息減半

　　《經濟通通訊社２７日專訊》香港寬頻（０１３１０）現價跌８﹒６８％，報５﹒４７元，
以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅８﹒９９％。該股成交約１２３８萬股，涉資６７２２萬
元。盤中最多曾跌１２﹒８５％，低見５﹒２２元。
　　香港寬頻公布，截至２０２３年２月２８日止中期純利２３２３﹒８萬元，按年跌
９２﹒３６％；每股基本盈利１﹒８仙，派中期息２０仙，較去年同期減少５０％。期內收益
６７﹒０７億元，跌１﹒４１％；息稅折舊攤銷前利潤為１１﹒９６億元，下降６％。
　　截至今年２月底止６個月，企業業務方面，寬頻用戶按年跌１％至１１﹒９萬戶，話音用戶
跌５％至４０﹒１萬戶，企業客戶按年跌３％至１０﹒３萬戶。住宅業務方面，寬頻用戶按年增
３％至９１﹒５萬戶，話音用戶跌１０％至４１﹒１萬戶，ＡＲＰＵ跌４％至１７９元。
　　現時，恒生指數報１９６９２，跌６４點或跌０﹒３３％，主板成交１８０﹒５７億元。國
企指數報６６０６，跌４７點或跌０﹒７２％。恒生科技指數報３８３４，跌３７點或跌
０﹒９６％。
　　即月期指新報１９７１４，跌４１點，高水２１點。即月國指期貨報６６１１，跌４０點，
高水５點。即月科指期貨新報３８４３，跌３３點，高水９點。
　　上證綜合指數報３２６４，升０點或升０﹒０２％，成交１２２７﹒０６億元人民幣。
　　深證成份指數報１１２０６，升２１點或升０﹒１９％，成交１６８９﹒７９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港寬頻（０１３１０）　　５﹒４７元　跌８﹒６８％
　　中移動（００９４１）　　６７﹒１０元　跌０﹒１５％
　　香港電訊（０６８２３）　１０﹒０８元　跌１﹒５６％
　　電盈（００００８）　　　　４﹒０３元　　　　無升跌
　　數碼通（００３１５）　　　４﹒８０元　升０﹒８４％
　　和電（００２１５）　　　　１﹒３４元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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