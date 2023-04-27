《異動股》香港寬頻曾挫逾一成，中期純利大跌９２％，中期息減半

《經濟通通訊社２７日專訊》香港寬頻（０１３１０）現價跌８﹒６８％，報５﹒４７元，
以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅８﹒９９％。該股成交約１２３８萬股，涉資６７２２萬
元。盤中最多曾跌１２﹒８５％，低見５﹒２２元。
香港寬頻公布，截至２０２３年２月２８日止中期純利２３２３﹒８萬元，按年跌
９２﹒３６％；每股基本盈利１﹒８仙，派中期息２０仙，較去年同期減少５０％。期內收益
６７﹒０７億元，跌１﹒４１％；息稅折舊攤銷前利潤為１１﹒９６億元，下降６％。
截至今年２月底止６個月，企業業務方面，寬頻用戶按年跌１％至１１﹒９萬戶，話音用戶
跌５％至４０﹒１萬戶，企業客戶按年跌３％至１０﹒３萬戶。住宅業務方面，寬頻用戶按年增
３％至９１﹒５萬戶，話音用戶跌１０％至４１﹒１萬戶，ＡＲＰＵ跌４％至１７９元。
現時，恒生指數報１９６９２，跌６４點或跌０﹒３３％，主板成交１８０﹒５７億元。國
企指數報６６０６，跌４７點或跌０﹒７２％。恒生科技指數報３８３４，跌３７點或跌
０﹒９６％。
即月期指新報１９７１４，跌４１點，高水２１點。即月國指期貨報６６１１，跌４０點，
高水５點。即月科指期貨新報３８４３，跌３３點，高水９點。
上證綜合指數報３２６４，升０點或升０﹒０２％，成交１２２７﹒０６億元人民幣。
深證成份指數報１１２０６，升２１點或升０﹒１９％，成交１６８９﹒７９億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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香港寬頻（０１３１０） ５﹒４７元 跌８﹒６８％
中移動（００９４１） ６７﹒１０元 跌０﹒１５％
香港電訊（０６８２３） １０﹒０８元 跌１﹒５６％
電盈（００００８） ４﹒０３元 無升跌
數碼通（００３１５） ４﹒８０元 升０﹒８４％
和電（００２１５） １﹒３４元 無升跌
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（ｈｃ）
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